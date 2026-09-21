STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Montag fester in die neue Börsenwoche starten. Damit würde sich der Leitindex SMI nach dem sehr schwachen Wochenschluss am Freitag zumindest etwas stabilisieren. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: +0,50 Prozent auf 13'855 Punkte - Dow Jones: -0,18 Prozent auf 51'683 Punkte (Freitag) - Nasdaq Comp: +0,39 Prozent auf 26'523 Punkte (Freitag) - Nikkei 225: geschlossen wegen Feiertag - Rohöl Brent: -1,95 Prozent auf 101,83 USD - Rohöl WTI: -2,13 Prozent auf 98,15 USD - Gold: -0,66 Prozent auf 4351,23 USD pro Unze - Bitcoin: 81'614 USD (+5,28 Prozent seit Freitagmorgen) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Kühne+Nagel vertieft Zusammenarbeit mit Amazon Insider: Umsatzpotenzial von mehreren Milliarden USD für Kühne+Nagel Amazon erhält Kaufoption auf bestehende Kühne+Nagel-Aktien vorbörsliche Indikation +4,7 Prozent - Novartis: EU-Behörde empfiehlt Cosentyx bei Schulter-Hüft-Rheuma - UBS-Chef Ermotti hält Kapital-Kompromiss für «verkraftbar» (Inti NZZ) - Adecco: Moody's bestätigt «Baa1»-Kreditrating - senkt Ausblick auf «negativ» - Arbonia verkauft ehemaliges Corporate Center für rund 21 Mio Fr. - Cosmo: Studie zeigt verbesserte Darmkrebs-Früherkennung vorbörsliche Indikation +2,8 Prozent - GF ernennt Lorraine Frega zur Chefin von Building Flow Solutions - HBM-Portfoliogesellschaft Electra nimmt mit IPO 350 Mio US-Dollar ein - Peach Property kauft Hybridanleihe für 4,65 Millionen Franken zurück - Wisekey plant Zentrum für Post-Quanten-Halbleiter im Jura - Curatis H1: Umsatz 7,9 Mio Fr. (VJ 5,2 Mio) Flüssige Mittel 3,6 Mio Fr. (2025: 1,9 Mio) Verlust 0,4 Mio Fr (VJ -1,2 Mio) 2026: Umsatzwachstum von etwa 40 Prozent prognostiziert Umsatz von rund 15 Mio Fr. erwartet Break-even-Ergebnis angestrebt PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9448 (Freitagabend*: 0,9441) - USD/CHF: 0,8234 (Freitagabend*: 0,8221) - EUR/USD: 1,1475 (Freitagabend*: 1,1483) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Freitag): -1,15 Prozent auf 13'787 Punkte - SMIM (Freitag): -0,23 Prozent auf 3'057 Punkte - SPI (Freitag): -0,91 Prozent auf 19'515 Punkte - DAX (Freitag): -1,60 Prozent auf 25'304 Punkte - CAC 40 (Freitag): -1,49 Prozent auf 8'065 Punkte

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