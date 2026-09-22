STIMMUNG
Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag freundlich in den Handel starten 
und an die Vortagesgewinne anknüpfen. Die 14'000er-Marke ist für den SMI damit 
in Griffweite. Rückenwind kommt vor allem von der Wall Street, wo insbesondere 
Technologie- und Halbleiterwerte am Montag kräftig zugelegt haben. Auch die 
asiatischen Börsen notieren am Dienstag mehrheitlich im Plus.

 
VORGABEN (08.40 Uhr)
- SMI vorbörslich bei JB: +0,28 Prozent auf 13'995 Punkte
- Dow Jones:              +0,71 Prozent auf 52'049 Punkte (Vortag)
- Nasdaq Comp:            +2,26 Prozent auf 27'122 Punkte (Vortag)
- Nikkei 225:             geschlossen wegen Feiertag

- Rohöl Brent:            +1,70 Prozent auf 102,05 USD
- Rohöl WTI:              -2,21 Prozent auf 93,65 USD
- Gold:                   -0,63 Prozent auf 4316,14 USD pro Unze
- Bitcoin:                85'557 USD (+4,87 Prozent in den letzten 24h)

 
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Roche erzielt mit Abnehm/Diabetes-Wirkstoff positive Studienergebnisse
        Phase-II-Studie mit Enicepatide bei Typ-2-Diabetes/Übergewicht positiv
        erhält EU-Zulassung für Augenmittel Susvimo 
        vorbörsliche Indikation +0,4 Prozent

- UBS wehrt sich in Positionspapier erneut gegen zu strenge Kapitalregeln
     Kosten extremer Regulierung schaden demnach Schweizer Wirtschaft
     50/50-Mehrheitsvorschlag schützt Steuerzahlende so gut wie BR-Vorschlag
     AT1-Anleihen sind ein sehr wirksames Frühinterventionsinstrument
      
- Helvetia Baloise lanciert VivaFlex für flexible Altersvorsorge
- Nestlé führt Russland-Geschäft trotz Zwangsverwaltung normal weiter
- SGS begibt Anleihe über 650 Millionen Euro
      
- Newron H1: Reinergebnis -16,4 Mio EUR (VJ -0,073 Mio)
             Flüssige Mittel 32,9 Mio EUR (Ende 2025: 28,9 Mio)
       2026: Gut aufgestellt, um Evenamide bis ins Jahr 2027 voranzutreiben

- Mobilezone verkauft jusit-Handys neu auch über Apfelkiste       
- Sensirion bringt neue Sensor-Module für Luftqualitätsmessung auf den Markt

 
PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
-
 
DEVISEN (08.40 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9412 (Vorabend*: 0,9416)
- USD/CHF: 0,8212 (Vorabend*: 0,8213)
- EUR/USD: 1,1460 (Vorabend*: 1,1465)
*21.00 Uhr

 
INDIZES VORTAG
- SMI (Vortag):              +1,23 Prozent auf 13'957 Punkte
- SMIM (Vortag):             +1,32 Prozent auf 3'098 Punkte
- SPI (Vortag):              +1,26 Prozent auf 19'760 Punkte
- DAX (Vortag):              +1,07 Prozent auf 25'575 Punkte
- CAC 40 (Vortag):           +0,92 Prozent auf 8'139 Punkte

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(AWP)