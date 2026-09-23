STIMMUNG Gestützt auf verhaltene Hoffnungen im Nahostkonflikt und tiefere Ölpreise wird der Schweizer Aktienmarkt am Mittwoch mit moderaten Gewinnen erwartet. Derweil zeichnen die Vorgaben sowohl aus den USA als auch Asien ein gemischtes Bild. Derweil präsentiert sich die heutige Agenda eher dünn gefüllt. Auch grosse Konjunkturdaten stehen nicht an. VORGABEN (07.47 Uhr) - SMI vorbörslich bei IG: +0,12 Prozent auf 13'981 Punkte - Dow Jones: -0,36 Prozent auf 51'864 Punkte (Vortag) - Nasdaq Comp: +0,45 Prozent auf 27'244 Punkte (Vortag) - Nikkei 225: geschlossen wegen Feiertag - Rohöl Brent: -0,77 Prozent auf 98,49 USD - Rohöl WTI: -1,34 Prozent auf 89,31 USD - Gold: -0,21 Prozent auf 4346,33 USD pro Unze - Bitcoin: 86'728 USD (+1,86 Prozent in den letzten 24h) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Galderma präsentiert 19 Abstracts am EADV-Kongress 2026 in Wien zeigt Langzeitdaten zu Nemolizumab bei atopischer Dermatitis vorbörsliche Indikation +0,2 Prozent - Roche: schlägt Christophe Weber für Wahl in den Verwaltungsrat 2027 vor erreicht mit Sefaxersen in Phase III Studie gesteckte Ziele Sefaxersen senkt Proteinurie bei IgA-Nephropathie (IgAN) deutlich vorbörsliche Indikation +1,2 Prozent - Pharmakonzerne fordern Kurswechsel bei Gesundheitsinvestitionen - Zurich beruft Alex Wells als CEO U.S. per sofort in Konzernleitung vorbörsliche Indikation +0,2 Prozent - Avolta erweitert Gastronomieangebot an drei Flughäfen in Hawaii vorbörsliche Indikation +0,2 Prozent - EFG erzielt endgültige Einigung im Rechtsstreit mit PIFSS Einigung ist wichtiger Meilenstein bei Regelung von Altlasten Einigung belastet Nettogewinn im H2 zusätzlich mit rund 5 Mio Fr. vorbörsliche Indikation +1,7 Prozent - LLB startet 2027 neue Strategie «Elevate» für Wachstum und Innovation strebt jährlichen Netto-Neugeldzufluss von 3 Prozent und CET1-Ratio von 18 Prozent an - Groupe Minoteries findet einen Käufer für den Standort Zollbrück (BE) Auflösung Rückstellung verbessert H1-Ergebnis deutlich - Peach Property H1: FFO 8,9 Mio EUR (VJ 9,4 Mio) Reinergebnis -3,6 Mio EUR (VJ -9,6 Mio) Treiben Verkauf Non-Strategic Portfolios konsequent voran 2026: Weiter FFO von 17-19 Mio Fr. angestrebt Nettomieteinnahmen im Strat. Portfolio +6,0 Prozent erw. - DocMorris: Gericht verhandelt über Konkurrent dm-med - LUKB: Stefan Studer folgt auf Daniel Salzmann als CEO PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - DEVISEN (08.00 Uhr) - EUR/CHF: 0,9389 (Vorabend*: 0,9396) - USD/CHF: 0,8216 (Vorabend*: 0,8212) - EUR/USD: 1,1427 (Vorabend*: 1,1442) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Vortag): -0,02 Prozent auf 13'953 Punkte - SMIM (Vortag): +1,29 Prozent auf 3'138 Punkte - SPI (Vortag): +0,22 Prozent auf 19'804 Punkte - DAX (Vortag): +0,02 Prozent auf 25'579 Punkte - CAC 40 (Vortag): +0,20 Prozent auf 8'155 Punkte

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