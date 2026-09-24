STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt könnte am Donnerstag gemäss vorbörslichen Vorgaben mit leichten Verlusten in den Handel starten. So haben wieder höhere Ölpreise und der kräftige Renditeanstieg bei US-Staatsanleihen die Inflations- und Zinssorgen zurück in den Vordergrund gerückt. VORGABEN (07.43 Uhr) - SMI vorbörslich bei IG: -0,45 Prozent auf 13'866 Punkte - Dow Jones: -0,68 Prozent auf 51'512 Punkte (Vortag) - Nasdaq Comp: -1,13 Prozent auf 26'936 Punkte (Vortag) - Nikkei 225: +1,31 Prozent auf 65'869 Punkte - Rohöl Brent: -0,61 Prozent auf 102,45 USD - Rohöl WTI: -0,66 Prozent auf 91,55 USD - Gold: -0,05 Prozent auf 4285,50 USD pro Unze - Bitcoin: 84'100 USD (-3,08 Prozent in den letzten 24h) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche: Fitch bestätigt Rating 'AA' mit Ausblick 'stabil' - Hiag: Bewährtes Geschäftsmodell wird konsequent weitergeführt Steigende Mieteinnahmen sollen nachhaltige Dividendenpolitik sichern - Leclanché meldet Insolvenzantrag für deutsche Tochtergesellschaften an sucht kurzfristige Finanzierung zur Sicherung des Geschäftsbetriebs - V-Zug: Oliver Riemenschneider tritt 2027 als Verwaltungsratspräsident ab Carsten Liesener als Nachfolger vorgeschlagen - Xlife H1: Umsatz 0,5 Mio Fr. (VJ 0,4 Mio) Ergebnis je Aktie -29,1 Fr. (VJ -0,5 Fr.) Bilanzsumme 346,8 Mio. Fr. (VJ: 536,3 Mio.) Ereignisreiches Halbjahr mit strategischen Meilensteinen 2026: Gut positioniert, um wissenschaftliche Innovation voranzutreiben - Accelleron erhält Aufträge für über 100 ACCX300-L-Turbolader in vier Monaten - Cembra verlegt Hauptsitz im Herbst 2027 von Zürich nach Baden - EPH H1: Reinergebnis +11,7 Mio EUR (VJ +4,7 Mio) - R&S: Rahmenvertrag mit Nextwind für Windenergieprojekte unterzeichnet - SHL: Gegen Unternehmen wird Antrag auf Sammelklage-Zulassung eingereicht PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - USA: Destillatebestände -0,4 Mio Barrel (Prog -0,7) gg Vorwoche auf 107,4 Benzinbestände -1,7 Mio Barrel (Prog +0,5) gg Vorwoche auf 206,0 Rohölbestände +3,0 Mio Barrel (Prog -0,7) gg Vorwoche auf 426,4 DEVISEN (07.41 Uhr) - EUR/CHF: 0,9383 (Vorabend*: 0,9388) - USD/CHF: 0,8243 (Vorabend*: 0,8245) - EUR/USD: 1,1383 (Vorabend*: 1,1387) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Vortag): -0,23 Prozent auf 13'922 Punkte - SMIM (Vortag): -0,54 Prozent auf 3'121 Punkte - SPI (Vortag): -0,25 Prozent auf 19'754 Punkte - DAX (Vortag): -0,66 Prozent auf 25'411 Punkte - CAC 40 (Vortag): -0,39 Prozent auf 8'123 Punkte

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