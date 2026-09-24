STIMMUNG
Der Schweizer Aktienmarkt könnte am Donnerstag gemäss vorbörslichen Vorgaben mit
leichten Verlusten in den Handel starten. So haben wieder höhere Ölpreise und 
der kräftige Renditeanstieg bei US-Staatsanleihen die Inflations- und Zinssorgen
zurück in den Vordergrund gerückt.

 
VORGABEN (07.43 Uhr)
- SMI vorbörslich bei IG: -0,45 Prozent auf 13'866 Punkte
- Dow Jones:              -0,68 Prozent auf 51'512 Punkte (Vortag)
- Nasdaq Comp:            -1,13 Prozent auf 26'936 Punkte (Vortag)
- Nikkei 225:             +1,31 Prozent auf 65'869 Punkte

- Rohöl Brent:            -0,61 Prozent auf 102,45 USD
- Rohöl WTI:              -0,66 Prozent auf 91,55 USD
- Gold:                   -0,05 Prozent auf 4285,50 USD pro Unze
- Bitcoin:                84'100 USD (-3,08 Prozent in den letzten 24h)

 
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Roche: Fitch bestätigt Rating 'AA' mit Ausblick 'stabil'

- Hiag: Bewährtes Geschäftsmodell wird konsequent weitergeführt
        Steigende Mieteinnahmen sollen nachhaltige Dividendenpolitik sichern

- Leclanché meldet Insolvenzantrag für deutsche Tochtergesellschaften an
            sucht kurzfristige Finanzierung zur Sicherung des Geschäftsbetriebs

- V-Zug: Oliver Riemenschneider tritt 2027 als Verwaltungsratspräsident ab
         Carsten Liesener als Nachfolger vorgeschlagen

- Xlife H1: Umsatz 0,5 Mio Fr. (VJ 0,4 Mio)
            Ergebnis je Aktie -29,1 Fr. (VJ -0,5 Fr.)
            Bilanzsumme 346,8 Mio. Fr. (VJ: 536,3 Mio.)
            Ereignisreiches Halbjahr mit strategischen Meilensteinen
      2026: Gut positioniert, um wissenschaftliche Innovation voranzutreiben

- Accelleron erhält Aufträge für über 100 ACCX300-L-Turbolader in vier Monaten
- Cembra verlegt Hauptsitz im Herbst 2027 von Zürich nach Baden
- EPH H1: Reinergebnis +11,7 Mio EUR (VJ +4,7 Mio)
- R&S: Rahmenvertrag mit Nextwind für Windenergieprojekte unterzeichnet
- SHL: Gegen Unternehmen wird Antrag auf Sammelklage-Zulassung eingereicht

 
PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
Schweiz: -

Ausland:
- USA: Destillatebestände -0,4 Mio Barrel (Prog -0,7) gg Vorwoche auf 107,4
       Benzinbestände -1,7 Mio Barrel (Prog +0,5) gg Vorwoche auf 206,0
       Rohölbestände +3,0 Mio Barrel (Prog -0,7) gg Vorwoche auf 426,4

 
DEVISEN (07.41 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9383 (Vorabend*: 0,9388)
- USD/CHF: 0,8243 (Vorabend*: 0,8245)
- EUR/USD: 1,1383 (Vorabend*: 1,1387)
*21.00 Uhr

 
INDIZES VORTAG
- SMI (Vortag):              -0,23 Prozent auf 13'922 Punkte
- SMIM (Vortag):             -0,54 Prozent auf 3'121 Punkte
- SPI (Vortag):              -0,25 Prozent auf 19'754 Punkte
- DAX (Vortag):              -0,66 Prozent auf 25'411 Punkte
- CAC 40 (Vortag):           -0,39 Prozent auf 8'123 Punkte

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(AWP)