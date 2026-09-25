STIMMUNG Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich ein versöhnlicher Wochenausklang ab. Damit steuert der Leitindex SMI auf eine erneut positive Wochenbilanz zu. Während die Vorgaben der Wall Street eher zurückhaltend sind, präsentieren sich die asiatischen Börsen mehrheitlich freundlich. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: +0,68 Prozent auf 14'000 Punkte - Dow Jones: -0,31 Prozent auf 51'350 Punkte (Vortag) - Nasdaq Comp: +0,01 Prozent auf 26'939 Punkte (Vortag) - Nikkei 225: +1,30 Prozent auf 66'366 Punkte - Rohöl Brent: -0,87 Prozent auf 105,67 USD - Rohöl WTI: -1,71 Prozent auf 92,99 USD - Gold: -0,04 Prozent auf 4276,92 USD pro Unze - Bitcoin: 83'959 USD (-0,23 Prozent in den letzten 24h) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nestlé: Leanne Geale tritt Ende Jahr als Group General Counsel zurück ernennt Manuela Bernasconi per Anfang 2027 zur Chefjuristin stellt Teekapselsystem «Special.T» ein - Schindler holt André Becker ab 1. Januar als Personalchef in Konzernleitung - DKSH schliesst Vertriebsabkommen mit Openway Foods für Neuseeland - Addex erhält weltweite Rechte an GABAB PAM-Portfolio von Indivior zurück will nun strategische Optionen prüfen plant Weiterentwicklung des GABAB PAM-Portfolios - Huber+Suhner: plant Übernahme von Bahnkommunikation von Motion Applied Connected Intelligence beschäftigt etwa 45 Mitarbeitende vorbörsliche Indikation +1,3 Prozent - Infracore: GZO verfolgt ergänztes Angebot für Spital Wetzikon nicht weiter Gläubiger des Spitals entscheiden Ende Oktober über Sanierung PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - DE: GFK-Konsumklima FÜR Okt -30,6 Pkt (Prognose -27,2); gg -26,8 VM DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9436 (Vorabend*: 0,9420) - USD/CHF: 0,8290 (Vorabend*: 0,8282) - EUR/USD: 1,1383 (Vorabend*: 1,1373) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Vortag): -0,11 Prozent auf 13'906 Punkte - SMIM (Vortag): -0,69 Prozent auf 3'099 Punkte - SPI (Vortag): -0,24 Prozent auf 19'706 Punkte - DAX (Vortag): -0,57 Prozent auf 25'267 Punkte - CAC 40 (Vortag): -0,52 Prozent auf 8'081 Punkte

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