STIMMUNG
Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich ein versöhnlicher Wochenausklang ab. 
Damit steuert der Leitindex SMI auf eine erneut positive Wochenbilanz zu. 
Während die Vorgaben der Wall Street eher zurückhaltend sind, präsentieren sich 
die asiatischen Börsen mehrheitlich freundlich.

 
VORGABEN (08.40 Uhr)
- SMI vorbörslich bei JB: +0,68 Prozent auf 14'000 Punkte
- Dow Jones:              -0,31 Prozent auf 51'350 Punkte (Vortag)
- Nasdaq Comp:            +0,01 Prozent auf 26'939 Punkte (Vortag)
- Nikkei 225:             +1,30 Prozent auf 66'366 Punkte

- Rohöl Brent:            -0,87 Prozent auf 105,67 USD
- Rohöl WTI:              -1,71 Prozent auf 92,99 USD
- Gold:                   -0,04 Prozent auf 4276,92 USD pro Unze
- Bitcoin:                83'959 USD (-0,23 Prozent in den letzten 24h)

 
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Nestlé: Leanne Geale tritt Ende Jahr als Group General Counsel zurück
          ernennt Manuela Bernasconi per Anfang 2027 zur Chefjuristin
          stellt Teekapselsystem «Special.T» ein

- Schindler holt André Becker ab 1. Januar als Personalchef in Konzernleitung
- DKSH schliesst Vertriebsabkommen mit Openway Foods für Neuseeland

- Addex erhält weltweite Rechte an GABAB PAM-Portfolio von Indivior zurück
        will nun strategische Optionen prüfen
        plant Weiterentwicklung des GABAB PAM-Portfolios

- Huber+Suhner: plant Übernahme von Bahnkommunikation von Motion Applied
                Connected Intelligence beschäftigt etwa 45 Mitarbeitende 
                vorbörsliche Indikation +1,3 Prozent

- Infracore: GZO verfolgt ergänztes Angebot für Spital Wetzikon nicht weiter 
             Gläubiger des Spitals entscheiden Ende Oktober über Sanierung

 
PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
Schweiz: -

Ausland:
- DE: GFK-Konsumklima FÜR Okt -30,6 Pkt (Prognose -27,2); gg -26,8 VM

 
DEVISEN (08.40 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9436 (Vorabend*: 0,9420)
- USD/CHF: 0,8290 (Vorabend*: 0,8282)
- EUR/USD: 1,1383 (Vorabend*: 1,1373)
*21.00 Uhr

 
INDIZES VORTAG
- SMI (Vortag):              -0,11 Prozent auf 13'906 Punkte
- SMIM (Vortag):             -0,69 Prozent auf 3'099 Punkte
- SPI (Vortag):              -0,24 Prozent auf 19'706 Punkte
- DAX (Vortag):              -0,57 Prozent auf 25'267 Punkte
- CAC 40 (Vortag):           -0,52 Prozent auf 8'081 Punkte

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(AWP)