STIMMUNG Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich gemäss vorbörslichen Indikationen eine etwas festere Eröffnung ab. Der Leitindex SMI unternimmt damit einen neuen Anlauf für die Rückeroberung der Marke bei 14'000 Punkten, was am Freitag nur kurzzeitig gelungen ist. Die Stimmung an den Börsen bleibt derweil zu Beginn einer international mit Konjunkturdaten reich befrachteten Woche fragil, nachdem US-Präsident Trump den neuen Vorschlag Irans zur Wiederöffnung der Strasse von Hormus am Wochenende abgelehnt hat. VORGABEN (08.05 Uhr) - SMI vorbörslich bei IG: +0,24 Prozent auf 13'971 Punkte - Dow Jones: +0,93 Prozent auf 51'829 Punkte (Freitag) - Nasdaq Comp: +0,48 Prozent auf 27'069 Punkte (Freitag) - Nikkei 225: -0,17 Prozent auf 66'250 Punkte - Rohöl Brent: +3,06 Prozent auf 107,51 USD - Rohöl WTI: +2,05 Prozent auf 94,30 USD - Gold: -2,37 Prozent auf 4185,51 USD pro Unze - Bitcoin: 82'917 USD (-1,53 Prozent seit Freitagmorgen) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche: FDA lässt Gazyva (Obinutuzumab) für Behandlung Nierenerkrankung INS zu vorbörsliche Indikation +0,3 Prozent - UBS: Immofonds UBS (CH) Mixed Urban plant Kapitalerhöhung um rund 183 Mio Fr. - Addex Q2: Flüssige Mittel 0,8 Mio Fr. (Q1: 0,9 Mio) Reinergebnis -1,75 Mio Fr. (VJ -1,96 Mio) - Calida startet Aktienrückkaufprogramm von bis zu 2 Prozent des Aktienkapitals erhöht Ausschüttungsquote auf 40 bis 60 Prozent des Konzernergebnisses - HBM erhöht Beteiligung an Adarx durch Investition von 15,3 Mio USD beim IPO hält nach Adarx-IPO 1,2 Prozent der Anteile im Wert von 25,4 Mio USD - Wisekey ändert Schreibweise des Namens in «WISeQey» Neues Tickersymbol an der SIX «WQEY» ab 5. Oktober Umzug auf Britische Jungferninseln effektiv ab 2. Oktober Operatives Hauptquartier und Management bleibt in der Schweiz - Burckhardt erhält Auftrag für zwei Hochgeschwindigkeits-Kompressoren von MTU - DKSH erweitert Partnerschaft mit Grünenthal um Abkommen für Asien-Pazifik - Newron: US-Rekrutierungsstopp für Studie zu Evenamide bleibt PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: DEVISEN (08.04 Uhr) - EUR/CHF: 0,9451 (Freitagabend*: 0,9440) - USD/CHF: 0,8298 (Freitagabend*: 0,8281) - EUR/USD: 1,1389 (Freitagabend*: 1,1400) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Freitag): +0,29 Prozent auf 13'946 Punkte - SMIM (Freitag): +0,47 Prozent auf 3'114 Punkte - SPI (Freitag): +0,33 Prozent auf 19'771 Punkte - DAX (Freitag): +0,56 Prozent auf 25'409 Punkte - CAC 40 (Freitag): -0,04 Prozent auf 8'078 Punkte

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