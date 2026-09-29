STIMMUNG
Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag gemäss vorbörslichen Indikationen 
leicht fester in den Handel starten. Trotz anhaltend hoher Ölpreise und 
gestiegener US-Renditen zeigt sich der SMI damit wie schon am Vortag robust. Für
zusätzliche Impulse sorgt eine deutlich belebte Nachrichtenlage bei den hiesigen
Unternehmen.

 
VORGABEN (07.40 Uhr)
- SMI vorbörslich bei IG: +0,13 Prozent auf 13'976 Punkte
- Dow Jones:              -0,67 Prozent auf 51'482 Punkte (Vortag)
- Nasdaq Comp:            -0,92 Prozent auf 26'820 Punkte (Vortag)
- Nikkei 225:             -1,26 Prozent auf 65'027 Punkte

- Rohöl Brent:            +1,95 Prozent auf 107,33 USD
- Rohöl WTI:              +1,81 Prozent auf 94,28 USD
- Gold:                   +0,24 Prozent auf 4125,11 USD pro Unze
- Bitcoin:                82'987 USD (+0,06 Prozent in den letzten 24h)

 
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Nespresso nimmt kompostierbare Papierkapseln vom Markt 
  vorbörsliche Indikation +0,1 Prozent

- Sandoz eröffnet hochvolumiges Biosimilar-Produktionszentrum in Lendava
          vorbörsliche Indikation +0,2 Prozent

- Julius Bär bestätigt Abschluss des Finma-Enforcementverfahrens
             anerkennt die Schlussfolgerungen des Finma-Verfahrens
             Mindestanforderung an CET1-Kapitalquote reduziert sich um 500 Mio
             hält an ihren Mittelfristzielen fest
             Antrag auf Aktienrückkaufprogramm bei Finma eingereicht
 Finma: Bär hat in schwerer Weise gegen Bestimmungen verstossen
        Ziehen 10 Mio Fr. Gewinn von Julius Bär ein
        Insbesondere wurden Anforderungen an Risikomanagement nicht erfüllt
        Verfahren gegen drei ehemalige BärMitarbeitende eröffnet
        Verfahren war fünftes Enforcementverfahren gegen Bär seit 2017
        Julius Bär-Verfahren zu russischen PEP ebenfalls abgeschlossen
        Julius Bär muss zusätzliche Eigenmittel von 250 Mio Fr. halten
  
- Lindt & Sprüngli passt Ausblick für Umsatzwachstum 2026
                   Organisches Umsatzwachstum 0-2 Prozent (bisher 4-6 Prozent)
                   EBIT-Margenverbesserung um 20-40 Basispunkte bestätigt
                   extreme Hitze wirkte negativ auf die Umsätze in Europa
                   Preissensibilität auf Konsumentenseite weitere Gründe 
             2027: Positives Volumenwachstum erwartet
             2028: bestätigt mittel- bis langfristige Ziele ab 2028
                   EBIT-Margensteigerung um 20-40 BP p.a. bestätigt
                   Mittelfristziele mit 6-8 Prozent Umsatzwachstum bestätigt
                  vorbörsliche Indikation -5,4 Prozent

- Stadler ernennt Philipp Brunner zum neuen CEO
          Bruner übernimmt von Markus Bernsteiner per 01. Januar 2027
          Bisheriger CEO will sich auf VR-Mandate konzentrieren
          vorbörsliche Indikation +0,1 Prozent

- BCV: Moody's bestätigt Rating von 'Aa2' - Ausblick 'stabil' 
       ernennt Denys Papeil zum Leiter der Division Services 

- Valartis-Vizepräsident Philipp LeibundGut tritt per sofort aus VR zurück

- Ypsomed erweitert mit ten23 health integriertes Angebot für YpsoDose
           und Ten23 Halth nehmen neue Montagekapazität für YpsoDose in Betrieb
           vorbörsliche Indikation +0,6 Prozent

 
PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
Schweiz:

Ausland:

 
DEVISEN (07.57 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9469 (Vorabend*: 0,9458)
- USD/CHF: 0,8337 (Vorabend*: 0,8319)
- EUR/USD: 1,1358 (Vorabend*: 1,1369)
*21.00 Uhr

 
INDIZES VORTAG
- SMI (Vortag):              -0,02 Prozent auf 13'943 Punkte
- SMIM (Vortag):             -0,23 Prozent auf 3'107 Punkte
- SPI (Vortag):              -0,06 Prozent auf 19'759 Punkte
- DAX (Vortag):              -0,13 Prozent auf 25'374 Punkte
- CAC 40 (Vortag):           +0,01 Prozent auf 8'078 Punkte

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(AWP)