STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt wird am Mittwoch und letzten Handelstag des dritten Quartals freundlich erwartet. Sowohl der Dow Jones als auch die Nasdaq hatten sich nach Börsenschluss in Europa noch erholt, in Japan steht der Nikkei klar im Plus. Sorgen bereiten indes die immer weiter steigenden Anleiherenditen und auch die weiter hohen Ölpreise. «Die Lage ist und bleibt fragil», sagte ein Börsianer. Am Nachmittag rücken dann erste Daten vom US-Arbeitsmarkt in den Fokus. VORGABEN (07.53 Uhr) - SMI vorbörslich bei IG: +0,53 Prozent auf 13'987 Punkte - Dow Jones: -0,26 Prozent auf 51'350 Punkte (Vortag) - Nasdaq Comp: -0,09 Prozent auf 26'798 Punkte (Vortag) - Nikkei 225: +1,86 Prozent auf 66'700 Punkte - Rohöl Brent: +0,82 Prozent auf 103,43 USD - Rohöl WTI: +0,34 Prozent auf 89,68 USD - Gold: -0,13 Prozent auf 4177,57 USD pro Unze - Bitcoin: 83'440 USD (+0,47 Prozent in den letzten 24h) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB kooperiert mit Novenco bei Lüftungssystemen vorbörsliche Indikation +0,4 Prozent - Galderma präsentiert 3-Jahres-Daten zu Nemluvio bei atopischer Dermatitis vorbörsliche Indikation +0,8 Prozent - Lonza: nominiert Pearl Huang als unabhängiges Verwaltungsratsmitglied Angelica Kohlmann und Christoph Mäder treten nicht zur Wiederwahl an vorbörsliche Indikation +0,4 Prozent - Roche: FDA nimmt Zulassungsantrag für Fenebrutinib bei MS an Fenebrutinib erhält Priority Review für RMS und PPMS vorbörsliche Indikation +0,2 Prozent - Swiss Life startet angekündigtes Aktienrückkaufprogramm vorbörsliche Indikation +0,3 Prozent - Ams Osram kauft Wandelanleihe 2020 - 2027 teilweise zurück vorbörsliche Indikation +0,7 Prozent - DKSH schliesst exkl. Partnersch. mit Ferrara für Asien/Pazifik vorbörsliche Indikation +0,4 Prozent - EPH: Gläubiger stimmen Änderungen bei einer von vier Anleihen zu - Evonext H1: Reinergebnis -0,6 Mio Fr. (VJ -0,4 Mio) Flüssige Mittel in Höhe von 5,5 Mio Fr. (Ende 2025: 5,9 Mio) will Ascend-Transaktion bis Ende 2026 abschliessen - Georg Fischer ernennt Robert Downie zum US-Vertriebschef vorbörsliche Indikation +0,4 Prozent - Leonteq: Fitch bestätigt Rating mit «BBB-» - Ausblick stabil vorbörsliche Indikation +0,2 Prozent - Matador H1: Gesamtergebnis def. bei 5,04 Mio Fr. Definitives Ergebnis von 3,73 Mio Fr. NAV per Ende Juni 3,07 Fr. je Aktie 2026: Rechnen mit weiterer positiver Wertentwicklung im Portfolio - Rieter: Thomas Oetterli tritt per 31.10 als CEO zurück Thomas Oetterli wird VRP-Posten ebenfalls niederlegen Daniel Lippuner wird neuer CEO, Carl Illi wird VRP vorbörsliche Indikation +0,2 Prozent - Santhera H1: Gesamtumsatz 48,3 Mio Fr. (VJ 24,0 Mio) Produktumsatz 17,2 Mio Fr. (VJ 11,6 Mio) Reinergebnis -6,6 Mio Fr. (VJ -35,4 Mio) Flüssige Mittel 41,8 Mio Fr. (Ende 2025: 22,4 Mio) 2026: Weiter Gesamtumsatz von 80 bis 90 Mio Fr. erwartet PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: Ausland: DEVISEN (08.02 Uhr) - EUR/CHF: 0,9455 (Vorabend*: 0,9454) - USD/CHF: 0,8340 (Vorabend*: 0,8335) - EUR/USD: 1,1337 (Vorabend*: 1,1342) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Vortag): -0,22 Prozent auf 13'912 Punkte - SMIM (Vortag): -0,33 Prozent auf 3'097 Punkte - SPI (Vortag): -0,19 Prozent auf 19'722 Punkte - DAX (Vortag): +0,10 Prozent auf 25'399 Punkte - CAC 40 (Vortag): -0,53 Prozent auf 8'036 Punkte

awp-robot/hr/ys