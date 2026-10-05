STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Montag wenig verändert in die neue Handelswoche starten. Zwar war das Barometer am vergangenen Freitag fester ins Wochenende gegangen, die Wochenbilanz blieb angesichts der insgesamt schwachen Woche aber negativ. Die Vorgaben der Wall Street sollten laut Händlern tendenziell stützen. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: -0,01 Prozent auf 13'660 Punkte - Dow Jones: +0,49 Prozent auf 51'177 Punkte (Freitag) - Nasdaq Comp: +1,19 Prozent auf 27'191 Punkte (Freitag) - Nikkei 225: +2,37 Prozent auf 69'928 Punkte - Rohöl Brent: -0,67 Prozent auf 101,57 USD - Rohöl WTI: -1,13 Prozent auf 90,08 USD - Gold: +0,17 Prozent auf 4150,15 USD pro Unze - Bitcoin: 85'834 USD (-0,21 Prozent seit Freitagmorgen) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swisscom und Sunrise wehren 2026 rund 150 Millionen Spam-Anrufe ab - Aktien von Wiseqey-Tochter Wisesat.space brechen bei Nasdaq-Debüt um 27 Prozent ein PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9275 (Freitagabend*: 0,9325) - USD/CHF: 0,8298 (Freitagabend*: 0,8287) - EUR/USD: 1,1177 (Freitagabend*: 1,1252) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Freitag): +0,28 Prozent auf 13'661 Punkte - SMIM (Freitag): +0,45 Prozent auf 3'052 Punkte - SPI (Freitag): +0,34 Prozent auf 19'397 Punkte - DAX (Freitag): +1,17 Prozent auf 25'231 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,79 Prozent auf 7'897 Punkte

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