STIMMUNG
Der Schweizer Aktienmarkt dürfte seine zuletzt freundliche Tendenz am Dienstag 
fortsetzen. Darauf deuten die vorbörslichen Indikationen hin. Auch die Vorgaben 
sprechen für einen festeren Start.

 
VORGABEN (08.40 Uhr)
- SMI vorbörslich bei JB: +0,34 Prozent auf 13'750 Punkte
- Dow Jones:              +0,18 Prozent auf 51'268 Punkte (Vortag)
- Nasdaq Comp:            +1,05 Prozent auf 27'477 Punkte (Vortag)
- Nikkei 225:             +1,18 Prozent auf 70'774 Punkte

- Rohöl Brent:            -0,45 Prozent auf 99,85 USD
- Rohöl WTI:              -0,66 Prozent auf 88,84 USD
- Gold:                   -0,20 Prozent auf 4131,59 USD pro Unze
- Bitcoin:                85'309 USD (-0,59 Prozent in den letzten 24h)

 
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Julius Bär nominiert Caroline Kuhnert und Elaine Arden für den Verwaltungsrat

- EEII setzt geplantes Reverse-Takeover-Transaktion mit Jubin Frères aus
       VRP Christian Lüscher scheidet per sofort aus dem VR aus

- Idorsia mit positiven Daten zu Aprocitentan bei Adipositas und CKM-Syndrom

- Implenica-Tochter Wincasa übernimmt Arealmanagement von Berner Wankdorfcity 3 

- Stadler Rail: Präsentiert erste batterieelektrische FLIRT-Züge an Messe

- Wiseqey-Tochter Wisesat.Space erhält Kapitalerhöhung über 10 Mio

 
PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
Schweiz:

Ausland:
- DE: Auftragseingang Industrie August 2,7 Prozent gg Vorjahr (Prognose 13,1)
      Auftragseingang Industrie August -10,6 Prozent gg Vormonat (Prognose -1,0)

 
DEVISEN (07.46 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9327 (Vorabend*: 0,9317)
- USD/CHF: 0,8316 (Vorabend*: 0,8308)
- EUR/USD: 1,1215 (Vorabend*: 1,1215)
*21.00 Uhr

 
INDIZES VORTAG
- SMI (Vortag):              +0,31 Prozent auf 13'704 Punkte
- SMIM (Vortag):             +0,36 Prozent auf 3'063 Punkte
- SPI (Vortag):              +0,31 Prozent auf 19'457 Punkte
- DAX (Vortag):              +0,09 Prozent auf 25'254 Punkte
- CAC 40 (Vortag):           -0,80 Prozent auf 7'834 Punkte

uh/awp-robot/to/ls

(AWP)