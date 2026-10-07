STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt steuert gemäss den vorbörslichen Kursen auf eine tiefere Eröffnung zu. Nach drei Tagen mit steigenden Kursen scheint dem Leitindex SMI zumindest für den Moment der Schnauf etwas auszugehen. Nach der leichten Entspannung des Vortages hätten die weiterhin bestehenden Risiken über Nacht die Zinsen für Staatsanleihen ebenso wie die Ölpreise wieder nach oben getrieben, heisst es in einer Markteinschätzung von Swissquote. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: -0,54 Prozent auf 13'715 Punkte - Dow Jones: +0,49 Prozent auf 51'521 Punkte (Vortag) - Nasdaq Comp: +0,45 Prozent auf 27'600 Punkte (Vortag) - Nikkei 225: -0,74 Prozent auf 70'163 Punkte - Rohöl Brent: +0,72 Prozent auf 101,30 USD - Rohöl WTI: +0,61 Prozent auf 89,99 USD - Gold: -0,76 Prozent auf 4132,73 USD pro Unze - Bitcoin: 84'287 USD (-1,21 Prozent in den letzten 24h) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche liefert Laborausrüstung für Ebola-Tests in den Kongo - UBS-Chef Ermotti: Müssen in den USA vertreten sein (CNBC) - Avolta erhält 20-jährigen Duty-Free-Vertrag am Flughafen Seattle-Tacoma - DKSH weitet Geschäft mit Inhaltsstoffen auf Tierpflegemarkt aus GF schlägt Ton Büchner an der GV 2027 als neuen VR-Präsidenten vor Yves Serra tritt 2027 nach Erreichen der Altersgrenze ab - Montana Aero bestätigt Guidance für 2026 und 2027 2026: Nettoumsatz weiter über 1,0 Mrd EUR erwartet Bereinigter EBITDA weiter über 185 Mio EUR erw. 2027: Nettoumsatz über 1,1 Mrd EUR, EBITDA über 210 Mio EUR erw. PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - DE: Gesamtproduktion August 2,3 Prozent gg Vorjahr (Prognose 0,7) DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9349 (Vorabend*: 0,9361) - USD/CHF: 0,8328 (Vorabend*: 0,8312) - EUR/USD: 1,1226 (Vorabend*: 1,1262) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Vortag): +0,62 Prozent auf 13'789 Punkte - SMIM (Vortag): +0,16 Prozent auf 3'067 Punkte - SPI (Vortag): +0,54 Prozent auf 19'562 Punkte - DAX (Vortag): +0,77 Prozent auf 25'449 Punkte - CAC 40 (Vortag): +0,40 Prozent auf 7'865 Punkte

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