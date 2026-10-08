STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Donnerstag mit leichten Verlusten in den Handel starten. Der Leitindex SMI hat am Vortag zwar zum vierten Mal in Folge höher geschlossen und dabei auch die Marke bei 13'800 zurückerobert. Die Stimmung bleibt aber angespannt. Dafür sorgen die weiter steigenden Anleiherenditen und die anhaltend hohen Ölpreise, was die Befürchtungen einer zunehmenden Inflation und weiterer Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed nährten. Gestützt wurden die Erwartungen für höhere Zinsen von dem am Vorabend veröffentlichten Protokoll der letzten Zinssitzung der US-Notenbank. VORGABEN (07.39 Uhr) - SMI vorbörslich bei IG: +0,13 Prozent auf 13'817 Punkte - Dow Jones: -0,66 Prozent auf 51'180 Punkte (Vortag) - Nasdaq Comp: -0,22 Prozent auf 27'539 Punkte (Vortag) - Nikkei 225: -0,66 Prozent auf 69'575 Punkte - Rohöl Brent: +2,37 Prozent auf 102,57 USD - Rohöl WTI: +2,06 Prozent auf 90,10 USD - Gold: +0,48 Prozent auf 4130,68 USD pro Unze - Bitcoin: 82'990 USD (-1,45 Prozent in den letzten 24h) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Galderma präsentiert 3-Jahres-Daten zu Nemluvio bei atopischer Dermatitis vorbörsliche Indikation -0,2 Prozent - Novartis erhält für Rhapsido (Remibrutinib) FDA-Zulassung für SD-Therapie schliesst Partnerschaft mit DKSH für Augenheilkunde in Singapur vorbörsliche Indikation -0,7 Prozent - Roche-Partner Zealand mit positiven Daten zu Petrelintide bei Übergewicht vorbörsliche Indikation -0,1 Prozent - Addex: Spin-out Neurosterix schliesst Phase-1-Studie zu NTX-253 ab - Lastminute bezieht neuen Hauptsitz und eröffnet Innovationszentrum in Chiasso - Mobimo legt Grundstein für 122 neue Wohnungen im Nordbau in Aarau - Newron erhält FDA-Schreiben zu vorübergehendem klinischem Stopp Enigma-TRS 1 Rekrutierung bis Mitte Oktober abgeschlossen PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9328 (Vorabend*: 0,9328) - USD/CHF: 0,8327 (Vorabend*: 0,8330) - EUR/USD: 1,1201 (Vorabend*: 1,1198) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Vortag): +0,14 Prozent auf 13'808 Punkte - SMIM (Vortag): -0,53 Prozent auf 3'051 Punkte - SPI (Vortag): -0,04 Prozent auf 19'555 Punkte - DAX (Vortag): -1,35 Prozent auf 25'104 Punkte - CAC 40 (Vortag): -1,22 Prozent auf 7'769 Punkte

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