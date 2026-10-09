STIMMUNG Am Schweizer Aktienmarkt könnte es zum Wochenschluss nach den deutlichen Vortagesverlusten zu einer kräftigen Gegenbewegung kommen. Das lassen zumindest die vorbörslichen Indikationen erwarten. Insgesamt bleibt die Lage an den Finanzmärkten aber angespannt und die Volatilität erhöht. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: +0,87 Prozent auf 13'755 Punkte - Dow Jones: +0,10 Prozent auf 51'232 Punkte (Vortag) - Nasdaq Comp: -1,25 Prozent auf 27'193 Punkte (Vortag) - Nikkei 225: unverändert auf 69'039 Punkte - Rohöl Brent: -0,84 Prozent auf 103,40 USD - Rohöl WTI: -0,75 Prozent auf 90,80 USD - Gold: +1,41 Prozent auf 4193,04 USD pro Unze - Bitcoin: 82'525 USD (-0,14 Prozent in den letzten 24h) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nestlé verdoppelt Investitionen in Mexiko auf zwei Milliarden Dollar - Partners Group: Neue Kreditstrategie für institutionelle und private Anleger vorbörsliche Indikation +0,7 Prozent - Roche: erhält Zulassung für Tecentriq bei Darmkrebsart in den USA vorbörsliche Indikation +0,9 Prozent - Sika übernimmt Azpects in Grossbritannien - Idorsia präsentiert Phase-2-Daten zu Daridorexant bei Kindern an Kongress - SGKB-CEO setzt weiter auf physische Filialen (FuW) - Wiseqey bringt Quantisimo durch Fusion an die Nasdaq PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: Ausland: DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9331 (Vorabend*: 0,9321) - USD/CHF: 0,8313 (Vorabend*: 0,8315) - EUR/USD: 1,1225 (Vorabend*: 1,1210) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Vortag): -1,24 Prozent auf 13'637 Punkte - SMIM (Vortag): -0,56 Prozent auf 3'034 Punkte - SPI (Vortag): -1,11 Prozent auf 19'338 Punkte - DAX (Vortag): -1,18 Prozent auf 24'807 Punkte - CAC 40 (Vortag): -0,51 Prozent auf 7'730 Punkte
awp-robot/to/uh
(AWP)