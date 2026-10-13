STIMMUNG
Der Schweizer Aktienmarkt steuert gemäss den vorbörlichen Indikationen auf eine 
leicht freundliche Sitzung zu. Davor hatten an der Wall Street Bedenken über die
hohen KI-Investitionen für Kaufzurückhaltung gesorgt. Der Tageskalender gibt 
noch nicht viel her. Das ändert sich am Nachmittag, wenn mit JP Morgan, Wells 
Fargo und Goldman Sachs die ersten US-Banken ihre Q3-Zahlen vorlegen.

 
VORGABEN (08.40 Uhr)
- SMI vorbörslich bei JB: -0,06 Prozent auf 13'870 Punkte
- Dow Jones:              +0,38 Prozent auf 51'851 Punkte (Vortag)
- Nasdaq Comp:            -0,44 Prozent auf 27'246 Punkte (Vortag)
- Nikkei 225:             -1,75 Prozent auf 67'822 Punkte

- Rohöl Brent:            -1,07 Prozent auf 105,51 USD
- Rohöl WTI:              -1,24 Prozent auf 92,58 USD
- Gold:                   +0,33 Prozent auf 4185,29 USD pro Unze
- Bitcoin:                83'665 USD (-0,32 Prozent in den letzten 24h)

 
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Givaudan 9 Mte: Org. Wachstum 5,2 Prozent (H1: 3,6 Prozent)
                  Umsatz 5891 Mio Fr. (AWP-Konsens: 5783 Mio)
                  Umsatz Riechstoffe 3150 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3060 Mio)
                  Umsatz Aromen 2741 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2723 Mio)
              Q3: Org. Wachstum 8,6 Prozent (AWP-Konsens: 4,7 Prozent)
                  Duftstoff-Segment mit org. Wachstum von 13,5 Prozent
                  Aromen-Segment mit org. Wachstum von 3,5 Prozent
            Duftstoffgeschäft bleibt Wachstumstreiber
            Nordamerika bleibt im Aromengeschäft schwierig
            bestätigt Mittelfristziele: Org. Wachstum 4-6 Prozent und FCF >12 Prozent
            vorbörsliche Indikation +4,0 Prozent

- Galderma: Studie zeigt bessere Hautpflege in Wechseljahren zahlt sich aus 
- Sika ernennt Till Leisner zum Kommunikations- und IR-Chef

- Aevis: Swiss Medical Network geht Partnerschaft mit Phoenix Pharma ein
         Benu-Apotheken treten ins Versorgungsnetz Rete Sant'Anna ein

- AMS Osram tritt OCP-Standardisierungsinitiative für Micro-Emitter-Optik bei

- Burckhardt kündigt Wechsel an der Spitze der Sparte Systems Division an
        Andreas Brautsch geht per 1.11. 2026 - Daniel Meier folgt

- Flughafen Zürich: Passagierzahl September 3,1 Mio (+2,6 Prozent gg VJ)
                    Kommerzumsatz September 58,0 Mio Fr. (+2,2 Prozent gg VJ)

- Landis+Gyr hat im lauf. Programm bislang 358'979 eigene Aktien zurückgekauft

- Polypeptide: Samsung hält nach Ablauf Übernahmefrist Anteil von 87,92 Prozent
               Nachfrist für Angebot läuft bis 30. Oktober

- Schlatter: CTO Daniel Fransson bei Unfall im Urlaub verstorben

- Schweiter: Stefan Boenders folgt als CFO ab 1. November auf Urs Scheidegger

- Sulzer 9 Mte: Auftragseingang 2749 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2651 Mio)
                Auftragseingang Services 1060,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1055 Mio)
                Auftragseingang Flow 1276 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1156 Mio)
                Auftragseingang Chemtech 413 Mio Fr. (AWP-Konsens: 435 Mio)
          2026: Bisherige Prognosen bestätigt
                Erwartung stärkerer zweiter Jahreshälfte hat sich bestätigt
          vorbörsliche Indikation +1,9 Prozent

 
PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
Schweiz:

Ausland:
- DE: Konsumentenpreise HVPI Sept 3,3 Prozent gg VJ (Prog 3,3) - 2. Schätzung
      Konsumentenpreise HVPI Sept 0,6 Prozent gg VM (Prog 0,6) - 2. Schätzung
      Konsumentenpreise Sept 3,3 Prozent gg VJ (Prog 3,3) - 2. Schätzung

 
DEVISEN (08.40 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9312 (Vorabend*: 0,9314)
- USD/CHF: 0,8333 (Vorabend*: 0,8348)
- EUR/USD: 1,1175 (Vorabend*: 1,1156)
*21.00 Uhr

 
INDIZES VORTAG
- SMI (Vortag):              +0,66 Prozent auf 13'878 Punkte
- SMIM (Vortag):             +0,21 Prozent auf 3'072 Punkte
- SPI (Vortag):              +0,56 Prozent auf 19'652 Punkte
- DAX (Vortag):              +0,76 Prozent auf 25'278 Punkte
- CAC 40 (Vortag):           +0,38 Prozent auf 7'833 Punkte

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(AWP)