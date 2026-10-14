STIMMUNG
Der Schweizer Aktienmarkt steuert gemäss vorbörslichen Indikationen auf eine 
etwas höhere Eröffnung zu. Die Vorgaben sind laut Händlern nicht allzu 
aussagekräftig. Der Markt wartet derweil auf die am Nachmittag anstehenden 
US-Konsumentenpreise, die für den weiteren geldpolitischen Kurs der US-Notenbank
Fed wichtig sind.

 
VORGABEN (08.40 Uhr)
- SMI vorbörslich bei JB: +0,38 Prozent auf 13'980 Punkte
- Dow Jones:              -0,35 Prozent auf 51'670 Punkte (Vortag)
- Nasdaq Comp:            -0,15 Prozent auf 27'204 Punkte (Vortag)
- Nikkei 225:             +0,13 Prozent auf 67'863 Punkte

- Rohöl Brent:            +0,30 Prozent auf 106,01 USD
- Rohöl WTI:              +0,30 Prozent auf 94,42 USD
- Gold:                   -0,13 Prozent auf 4152,74 USD pro Unze
- Bitcoin:                83'381 USD (-0,32 Prozent in den letzten 24h)

 
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Galderma: übernimmt US-Unternehmen ZO Skin Health für etwa 1,5 Mrd USD
            Transaktion soll im Q4 2026/Anfang 2027 abgeschlossen werden
            Kein Auswirkung auf Kerngewinn/Aktie im ersten Jahr erwartet
            ZO Skin Care stärkt Geschäft mit medizinischer Hautpflege
            vorbörsliche Indikation +0,7 Prozent

- Lonza: Transformation zum reinen CDMO abgeschlossen
         Jahresausblick 2026 bestätigt
         Progressive Dividendenpolitik bestätigt        
         mittelfr: Organische Capex-Quote bei mittl. bis hohen Zehnerprozenten
         mittelfristig: Organisches CER-Umsatzwachstum von 10-13 Prozent erwartet
                       Core-EBITDA-Marge in hohen Dreissigern angestrebt
                       ROIC-Ziel bei zwei- bis dreifachem WACC
                       Verbesserte FCF-Conversion im Durchschnitt erwartet
                       Core-EBITDA-Wachstum über Umsatzwachstum prognostiziert
           vorbörsliche Indikation +2,5 Prozent

- UBS: WAK-Ständerat für Public Liquidity Backstop - UBS soll zahlen
  vorbörsliche Indikation +0,3 Prozent

- Sonova: Präsentiert Fortschritte im Bereich der KI bei Hörgeräten an EUHA
          lanciert Roger On Sphere Remote-Mikrofon
          vorbörsliche Indikation +0,2 Prozent

- Swisscom: BVGer hebt bei Glasfasern Weko-Sanktion von 18 Mio Fr. auf
            Unternehmen hat laut Gericht keine marktbeherrschende Stellung
            Bauen neue Glasfaseranschlüsse vorläufig in Punkt zu Punkt-Bauweise
            Sprecher: Werden das BVGer-Urteil im Detail prüfen
            vorbörsliche Indikation +0,5 Prozent

- Bossard Q3: Umsatz 296 Mio Fr. (AWP-Konsens: 287 Mio)
              Umsatz Amerika 62,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 62 Mio)
              Umsatz Asien 63,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 55 Mio)
              Umsatz Europa 170,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 169 Mio)
         Breit abgestützte Nachfrageentwicklung in allen drei Marktregionen
         2026: Umsatz zwischen 1140 und 1160 Mio Franken erwartet
               EBIT-Marge von über 12 Prozent erwartet
           vorbörsliche Indikation +1,7 Prozent

- GKB: Reto Müller wird neues Mitglied des Bankrats ab Juli 2027
       Michèle Sutter-Rüdisser zur neuen Vizepräsidentin des Bankrats ernannt

- Mindmaze präsentiert neue Daten zu heimbasierter Neurorehabilitation
           Heimtherapie steigert Trainingsumfang dreifach

- Landis+Gyr und Metercor schliessen Vertriebspartnerschaft in Kanada ab
- Leonteq lanciert neuen FX Pricer auf Plattform Lynqs

 
PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
Schweiz: -

Ausland
- CN: SEP PPI +5.0 Prozent Y/Y VS MEDIAN +4.4 Prozent
      SEP CPI +0.9 Prozent Y/Y VS MEDIAN +1.0 Prozent

 
DEVISEN (08.40 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9328 (Vorabend*: 0,9325)
- USD/CHF: 0,8323 (Vorabend*: 0,8324)
- EUR/USD: 1,1208 (Vorabend*: 1,1202)
*21.00 Uhr

 
INDIZES VORTAG
- SMI (Vortag):              +0,36 Prozent auf 13'928 Punkte
- SMIM (Vortag):             +0,32 Prozent auf 3'082 Punkte
- SPI (Vortag):              +0,37 Prozent auf 19'725 Punkte
- DAX (Vortag):              -0,07 Prozent auf 25'260 Punkte
- CAC 40 (Vortag):           -0,07 Prozent auf 7'828 Punkte

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(AWP)