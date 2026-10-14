STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt steuert gemäss vorbörslichen Indikationen auf eine etwas höhere Eröffnung zu. Die Vorgaben sind laut Händlern nicht allzu aussagekräftig. Der Markt wartet derweil auf die am Nachmittag anstehenden US-Konsumentenpreise, die für den weiteren geldpolitischen Kurs der US-Notenbank Fed wichtig sind. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: +0,38 Prozent auf 13'980 Punkte - Dow Jones: -0,35 Prozent auf 51'670 Punkte (Vortag) - Nasdaq Comp: -0,15 Prozent auf 27'204 Punkte (Vortag) - Nikkei 225: +0,13 Prozent auf 67'863 Punkte - Rohöl Brent: +0,30 Prozent auf 106,01 USD - Rohöl WTI: +0,30 Prozent auf 94,42 USD - Gold: -0,13 Prozent auf 4152,74 USD pro Unze - Bitcoin: 83'381 USD (-0,32 Prozent in den letzten 24h) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Galderma: übernimmt US-Unternehmen ZO Skin Health für etwa 1,5 Mrd USD Transaktion soll im Q4 2026/Anfang 2027 abgeschlossen werden Kein Auswirkung auf Kerngewinn/Aktie im ersten Jahr erwartet ZO Skin Care stärkt Geschäft mit medizinischer Hautpflege vorbörsliche Indikation +0,7 Prozent - Lonza: Transformation zum reinen CDMO abgeschlossen Jahresausblick 2026 bestätigt Progressive Dividendenpolitik bestätigt mittelfr: Organische Capex-Quote bei mittl. bis hohen Zehnerprozenten mittelfristig: Organisches CER-Umsatzwachstum von 10-13 Prozent erwartet Core-EBITDA-Marge in hohen Dreissigern angestrebt ROIC-Ziel bei zwei- bis dreifachem WACC Verbesserte FCF-Conversion im Durchschnitt erwartet Core-EBITDA-Wachstum über Umsatzwachstum prognostiziert vorbörsliche Indikation +2,5 Prozent - UBS: WAK-Ständerat für Public Liquidity Backstop - UBS soll zahlen vorbörsliche Indikation +0,3 Prozent - Sonova: Präsentiert Fortschritte im Bereich der KI bei Hörgeräten an EUHA lanciert Roger On Sphere Remote-Mikrofon vorbörsliche Indikation +0,2 Prozent - Swisscom: BVGer hebt bei Glasfasern Weko-Sanktion von 18 Mio Fr. auf Unternehmen hat laut Gericht keine marktbeherrschende Stellung Bauen neue Glasfaseranschlüsse vorläufig in Punkt zu Punkt-Bauweise Sprecher: Werden das BVGer-Urteil im Detail prüfen vorbörsliche Indikation +0,5 Prozent - Bossard Q3: Umsatz 296 Mio Fr. (AWP-Konsens: 287 Mio) Umsatz Amerika 62,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 62 Mio) Umsatz Asien 63,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 55 Mio) Umsatz Europa 170,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 169 Mio) Breit abgestützte Nachfrageentwicklung in allen drei Marktregionen 2026: Umsatz zwischen 1140 und 1160 Mio Franken erwartet EBIT-Marge von über 12 Prozent erwartet vorbörsliche Indikation +1,7 Prozent - GKB: Reto Müller wird neues Mitglied des Bankrats ab Juli 2027 Michèle Sutter-Rüdisser zur neuen Vizepräsidentin des Bankrats ernannt - Mindmaze präsentiert neue Daten zu heimbasierter Neurorehabilitation Heimtherapie steigert Trainingsumfang dreifach - Landis+Gyr und Metercor schliessen Vertriebspartnerschaft in Kanada ab - Leonteq lanciert neuen FX Pricer auf Plattform Lynqs PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland - CN: SEP PPI +5.0 Prozent Y/Y VS MEDIAN +4.4 Prozent SEP CPI +0.9 Prozent Y/Y VS MEDIAN +1.0 Prozent DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9328 (Vorabend*: 0,9325) - USD/CHF: 0,8323 (Vorabend*: 0,8324) - EUR/USD: 1,1208 (Vorabend*: 1,1202) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Vortag): +0,36 Prozent auf 13'928 Punkte - SMIM (Vortag): +0,32 Prozent auf 3'082 Punkte - SPI (Vortag): +0,37 Prozent auf 19'725 Punkte - DAX (Vortag): -0,07 Prozent auf 25'260 Punkte - CAC 40 (Vortag): -0,07 Prozent auf 7'828 Punkte

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