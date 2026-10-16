STIMMUNG Nach fünf Tagen steigender Notierungen dürften Investoren am Schweizer Aktienmarkt zum Wochenschluss einen Gang runterschalten. Immerhin deutet sich aktuell erneut ein knappes Plus an, so dass der Leitindex in dieser Woche auf ein Plus von etwa 4 Prozent zusteuert. Angesichts der Turbulenzen gerade bei den Technologiewerten weltweit ist dem hiesigen Markt in den vergangenen Tagen seine eher defensive Ausrichtung zugute gekommen. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: +0,25 Prozent auf 14'385 Punkte - Dow Jones: +1,08 Prozent auf 52'178 Punkte (Vortag) - Nasdaq Comp: +0,08 Prozent auf 26'713 Punkte (Vortag) - Nikkei 225: +1,43 Prozent auf 65'350 Punkte - Rohöl Brent: -0,61 Prozent auf 105,27 USD - Rohöl WTI: -0,62 Prozent auf 97,36 USD - Gold: +0,14 Prozent auf 4176,79 USD pro Unze - Bitcoin: 82'038 USD (+1,34 Prozent in den letzten 24h) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche erhält US-Zulassung für Enspryng bei Schilddrüsen-Augenkrankheit vorbörsliche Indikation -0,5 Prozent - Leclanché: SIX beschliesst Dekotierung der Aktien des Batterieherstellers - Polypeptide: Samsung hält weiterhin 87,92 Prozent Übernahme-Vollzug auf Ende 2026 oder Q1 2027 verschoben PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: Ausland: - USA: Destillatebestände -2,5 Mio Barrel (Prog -1,7) gg Vorwoche auf 102,6 Benzinbestände +3,5 Mio Barrel (Prog -0,9) gg Vorwoche auf 208,3 Rohölbestände -8,6 Mio Barrel (Prog +1,9) gg Vorwoche auf 415,6 DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9284 (Vorabend*: 0,9273) - USD/CHF: 0,8264 (Vorabend*: 0,8271) - EUR/USD: 1,1234 (Vorabend*: 1,1211) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Vortag): +1,55 Prozent auf 14'350 Punkte - SMIM (Vortag): +1,41 Prozent auf 3'132 Punkte - SPI (Vortag): +1,44 Prozent auf 20'244 Punkte - DAX (Vortag): +0,33 Prozent auf 25'383 Punkte - CAC 40 (Vortag): +0,78 Prozent auf 7'935 Punkte

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