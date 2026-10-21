STIMMUNG
Der Schweizer Aktienmarkt wird am Mittwoch mit einem freundlichen Handelsstart 
erwartet. Sowohl von der Wall Street als auch aus Asien kommen überwiegend 
positive Impulse. Mit weiter hohen  Ölpreisen und Anleiherenditen sowie 
geopolitischen Krisen bleiben Anleger aber wachsam. Während hierzulande die 
Berichtssaison eine kurze Pause einlegt, warten international mit Meta, Tesla, 
IBM oder SAP besonders Werte aus der Tech-Industrie mit Zahlen auf.

 
VORGABEN (08.40 Uhr)
- SMI vorbörslich bei JB: +0,29 Prozent auf 14'520 Punkte
- Dow Jones:              +1,02 Prozent auf 52'496 Punkte (Vortag)
- Nasdaq Comp:            -0,02 Prozent auf 26'425 Punkte (Vortag)
- Nikkei 225:             +0,94 Prozent auf 64'677 Punkte

- Rohöl Brent:            +1,47 Prozent auf 110,39 USD
- Rohöl WTI:              +1,45 Prozent auf 99,24 USD
- Gold:                   -0,25 Prozent auf 4114,64 USD pro Unze
- Bitcoin:                82'760 USD (+1,15 Prozent in den letzten 24h)

 
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Alcon: übernimmt Neurotech für 550 Millionen US-Dollar 
         Erwarten, dass Übernahme Gewinn pro Aktie 2027 leicht belastet

- Galderma: präsentiert neue Daten zu Sculptra und Restylane 
            Daten untermauern Wirksamkeit von Relfydess bei Faltenbehandlung

- Sika übernimmt Klebstoffsparte von Resonac für asiatische Wachstumsmärkte

- UBS liquidiert Immobilienfonds UBS (CH) Property Fund - Europe

- Dormakaba-Aktionäre stimmen an GV allen Anträgen zu

- Flughafen Zürich: Mehrere Wechsel in der Geschäftsleitung 2027
                    COO Stefan Tschudin verlässt Unternehmen
                    CCO Stefan Gross wechselt an Standort Noida in Indien
                    Lydia Naef wird neu Chief Commercial Officer
                    Bereich «Buildings & Constructions» wird neu geschaffen

- Forbo: stellt an Kapitalmarkttag Transformationsplan und Ziele bis 2029 vor
         strebt bis 2029 durchschnittliches Umsatzwachstum von 3-5 Prozent in LW an
         Flooring Systems 2027-2029: Umsatzwachstum von 3-5 Prozent pa angestrebt
         Movement Systems 2027-2029: Umsatzwachstum von 4-6 Prozent pro Jahr angestrebt
         will bis 2029 operative Gewinnmarge (EBIT) auf über 10 Prozent steigern
         Dividendenausschüttungsquote von 40-50 Prozent des Gewinns bekräftigt
         will schneller wachsen als Märkte
         will sich stärker auf Kunden und Märkte fokussieren
         vorbörsliche Indikation +0,9 Prozent

- Zehnder: liquidiert Gemeinschaftsunternehmen und bündelt Produktion in China 
           bündelt China-Geschäft künftig im zweiten Joint Venture in Pinghu
           streicht in China 80 Stellen
           erwartet Restrukturierungskosten von rund 8,0 Mio EUR
           Erwarten jährliche Kosteneinsparungen von rund 1,5 Mio Euro
           zielen auf Verbesserung Profitabilität und Aufstellung in China ab
           
- Zug Estates: Zug-Estates-Grossaktionär bringt Aktien zu 2070 Fr je Anteil los
               Streubesitz der Namenaktien B steigt nach Platzierung auf ~75 Prozent

 
PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
Schweiz:

Ausland:
- GB: Verbraucherpreise September +3,5 Prozent gg VJ (Prognose +3,4) 
      Verbraucherpreise September +0,4 Prozent gg VM (Prognose +0,3) 

 
DEVISEN (08.40 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9264 (Vorabend*: 0,9268)
- USD/CHF: 0,8256 (Vorabend*: 0,8247)
- EUR/USD: 1,1222 (Vorabend*: 1,1238)
*21.00 Uhr

 
INDIZES VORTAG
- SMI (Vortag):              +0,76 Prozent auf 14'478 Punkte
- SMIM (Vortag):             -0,09 Prozent auf 3'139 Punkte
- SPI (Vortag):              +0,63 Prozent auf 20'399 Punkte
- DAX (Vortag):              -0,06 Prozent auf 25'304 Punkte
- CAC 40 (Vortag):           -0,38 Prozent auf 7'838 Punkte

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(AWP)