STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt wird am Mittwoch mit einem freundlichen Handelsstart erwartet. Sowohl von der Wall Street als auch aus Asien kommen überwiegend positive Impulse. Mit weiter hohen Ölpreisen und Anleiherenditen sowie geopolitischen Krisen bleiben Anleger aber wachsam. Während hierzulande die Berichtssaison eine kurze Pause einlegt, warten international mit Meta, Tesla, IBM oder SAP besonders Werte aus der Tech-Industrie mit Zahlen auf. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: +0,29 Prozent auf 14'520 Punkte - Dow Jones: +1,02 Prozent auf 52'496 Punkte (Vortag) - Nasdaq Comp: -0,02 Prozent auf 26'425 Punkte (Vortag) - Nikkei 225: +0,94 Prozent auf 64'677 Punkte - Rohöl Brent: +1,47 Prozent auf 110,39 USD - Rohöl WTI: +1,45 Prozent auf 99,24 USD - Gold: -0,25 Prozent auf 4114,64 USD pro Unze - Bitcoin: 82'760 USD (+1,15 Prozent in den letzten 24h) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Alcon: übernimmt Neurotech für 550 Millionen US-Dollar Erwarten, dass Übernahme Gewinn pro Aktie 2027 leicht belastet - Galderma: präsentiert neue Daten zu Sculptra und Restylane Daten untermauern Wirksamkeit von Relfydess bei Faltenbehandlung - Sika übernimmt Klebstoffsparte von Resonac für asiatische Wachstumsmärkte - UBS liquidiert Immobilienfonds UBS (CH) Property Fund - Europe - Dormakaba-Aktionäre stimmen an GV allen Anträgen zu - Flughafen Zürich: Mehrere Wechsel in der Geschäftsleitung 2027 COO Stefan Tschudin verlässt Unternehmen CCO Stefan Gross wechselt an Standort Noida in Indien Lydia Naef wird neu Chief Commercial Officer Bereich «Buildings & Constructions» wird neu geschaffen - Forbo: stellt an Kapitalmarkttag Transformationsplan und Ziele bis 2029 vor strebt bis 2029 durchschnittliches Umsatzwachstum von 3-5 Prozent in LW an Flooring Systems 2027-2029: Umsatzwachstum von 3-5 Prozent pa angestrebt Movement Systems 2027-2029: Umsatzwachstum von 4-6 Prozent pro Jahr angestrebt will bis 2029 operative Gewinnmarge (EBIT) auf über 10 Prozent steigern Dividendenausschüttungsquote von 40-50 Prozent des Gewinns bekräftigt will schneller wachsen als Märkte will sich stärker auf Kunden und Märkte fokussieren vorbörsliche Indikation +0,9 Prozent - Zehnder: liquidiert Gemeinschaftsunternehmen und bündelt Produktion in China bündelt China-Geschäft künftig im zweiten Joint Venture in Pinghu streicht in China 80 Stellen erwartet Restrukturierungskosten von rund 8,0 Mio EUR Erwarten jährliche Kosteneinsparungen von rund 1,5 Mio Euro zielen auf Verbesserung Profitabilität und Aufstellung in China ab - Zug Estates: Zug-Estates-Grossaktionär bringt Aktien zu 2070 Fr je Anteil los Streubesitz der Namenaktien B steigt nach Platzierung auf ~75 Prozent PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: Ausland: - GB: Verbraucherpreise September +3,5 Prozent gg VJ (Prognose +3,4) Verbraucherpreise September +0,4 Prozent gg VM (Prognose +0,3) DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9264 (Vorabend*: 0,9268) - USD/CHF: 0,8256 (Vorabend*: 0,8247) - EUR/USD: 1,1222 (Vorabend*: 1,1238) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Vortag): +0,76 Prozent auf 14'478 Punkte - SMIM (Vortag): -0,09 Prozent auf 3'139 Punkte - SPI (Vortag): +0,63 Prozent auf 20'399 Punkte - DAX (Vortag): -0,06 Prozent auf 25'304 Punkte - CAC 40 (Vortag): -0,38 Prozent auf 7'838 Punkte

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