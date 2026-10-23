STIMMUNG Am Schweizer Aktienmarkt herrscht auch zum Wochenschluss weiter Vorsicht. Vor dem Wochenende und der kommenden Notenbank-Woche wolle sich niemand zu weit aus dem Fenster lehnen, heisst es im Handel. Zudem gebe es derzeit zu viele Unruheherde, die über das Wochenende für Schlagzeilen sorgen könnten. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: +0,12 Prozent auf 14'565 Punkte - Dow Jones: +0,02 Prozent auf 52'868 Punkte (Vortag) - Nasdaq Comp: -2,60 Prozent auf 26'009 Punkte (Vortag) - Nikkei 225: -0,29 Prozent auf 62'727 Punkte - Rohöl Brent: +1,19 Prozent auf 114,52 USD - Rohöl WTI: +1,38 Prozent auf 100,84 USD - Gold: -0,25 Prozent auf 4014,07 USD pro Unze - Bitcoin: 81'765 USD (-0,91 Prozent in den letzten 24h) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Galderma erhält Zulassung in China für Faltenbehandlung vorbörsliche Indikation -1,3 Prozent - Holcim Q3: Umsatz 4662 Mio Fr. (AWP-Konsens: 4571 Mio) EBIT adj. 976 Mio Fr. (AWP-Konsens: 949 Mio) EBIT-Marge adj. 20,9 Prozent (AWP-Konsens: 20,8 Prozent) 2026: Guidance für organisches EBIT-Wachstum auf 10 Prozent-12 Prozent erhöht Weiter rund 5 Prozent organisches Umsatzwachstum erwartet Über 20 Prozent Zuwachs bei recycelten Bau- und Abbruchmaterialien erw. Rund 2 Mrd Fr. Free Cashflow erwartet Weitere Verbesserung der Recurring EBIT-Marge vorbörsliche Indikation +4,7 Prozent - SGS Q3: Umsatz 1982 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1954 Mio) Org. Wachstum 5,7 Prozent (AWP-Konsens: 5,6 Prozent) 2026: Ausblick für organisches Umsatzwachstum bei 5-7 Prozent bestätigt Bereinigte operative Marge von mindestens 16 Prozent angepeilt Cash Conversion von über 50 Prozent bestätigt Gabriel Julia wird Leiter Health & Nutrition und Mitglied der GL vorbörsliche Indikation -0,1 Prozent - Sika 9 Mte: Umsatz 8711,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 8658 Mio) Org. Wachstum 3,5 Prozent (VJ 0,0 Prozent) EBIT 1265,8 Mio Fr. (VJ 1237,9 Mio) EBITDA 1676,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1661 Mio) EBITDA-Marge 19,2 Prozent (AWP-Konsens: 19,2 Prozent) Reinergebnis 887,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 891 Mio) Marktanteilsgewinne in allen Märkten Q3: Org. Wachstum 4,6 Prozent (AWP-Konsens: 4,3 Prozent) 2026: Unverändert Umsatzwachstum von 3-6 Prozent in LW erwartet Weiterhin EBITDA-Marge von 19,0 Prozent bis 19,5 Prozent erwartet Fast Forward wird Einsparungen von 80 Mio Franken bringen Mittelfristige Ziele im Rahmen der Strategie 2028 bestätigt vorbörsliche Indikation +0,9 Prozent - UBS gewinnt laut Bloomberg US-Rechtsstreit um Boni für CS-Manager vorbörsliche Indikation -0,1 Prozent - BB Biotech Q3: Reingewinn 175 Mio Fr. (VJ 448 Mio) vorbörsliche Indikation -0,1 Prozent - Gurit 9 Mte: Umsatz 238 Mio Fr. (AWP-Konsens: 231,9 Mio) Umsatz Wind Materials 129,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 127,3 Mio) Umsatz Marine & Industrial 70,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 69,2 Mio) Umsatz Man. Solutions 38,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 35,8 Mio) 2026: Umsatzwachstum von 9-11 Prozent erwartet Bereinigte operative Marge von rund 10 Prozent prognostiziert - HBM H1: Reinergebnis 177 Mio Fr. (VJ 95,6 Mio) Fundamentale Rahmenbedingungen intakt Marktakteure dürften künftig noch selektiver vorgehen - Ascom beendet Aktienrückkaufprogramm mit Vernichtung von 3'000'000 Aktien - Santhera: Partner Nxera beantragt Zulassung für Agamree in Südkorea PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9218 (Vorabend*: 0,9205) - USD/CHF: 0,8221 (Vorabend*: 0,8205) - EUR/USD: 1,1213 (Vorabend*: 1,1219) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Vortag): -0,03 Prozent auf 14'548 Punkte - SMIM (Vortag): -0,13 Prozent auf 3'159 Punkte - SPI (Vortag): -0,10 Prozent auf 20'491 Punkte - DAX (Vortag): -1,07 Prozent auf 25'372 Punkte - CAC 40 (Vortag): -1,39 Prozent auf 7'811 Punkte

awp-robot/to/mk