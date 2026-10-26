STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt dürfte die neue Woche mit leicht höheren Kursen starten. Begründet wird dies im Handel mit etwas nachgebenden Ölpreisen und einer Entspannung bei den amerikanischen Anleiherenditen. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: +0,23 Prozent auf 14'495 Punkte - Dow Jones: -1,23 Prozent auf 52'215 Punkte (Freitag) - Nasdaq Comp: -0,21 Prozent auf 25'955 Punkte (Freitag) - Nikkei 225: -0,80 Prozent auf 62'190 Punkte - Rohöl Brent: -1,30 Prozent auf 115,20 USD - Rohöl WTI: -1,75 Prozent auf 101,48 USD - Gold: +0,16 Prozent auf 4008,97 USD pro Unze - Bitcoin: 79'952 USD (-2,17 Prozent seit Freitagmorgen) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis legt positive Daten zu Remibrutinib bei MS vor vorbörsliche Indikation -1,9 Prozent - Roche erzielt Fortschritte mit Nierenmedikament Sefaxersen Krebsmittel Divarasib übertrifft bisherige Lungenkrebs-Therapien vorbörsliche Indikation +1,6 Prozent - Sika übernimmt Duproof in den Vereinigten Arabischen Emiraten - Aryzta schliesst zwei Werke in Deutschland - Produktion in Eisleben gebündelt Rund 600 Mitarbeitende von Schliessung der Werke betroffen Deutschland-Umbau soll Konzern-EBITDA-Marge um 60-80 Bp verbessern Deutschland-Umbau verursacht Einmalkosten von 56 bis 61 Mio Euro EBITDA von 300 Mio EUR vor Einmaleffekten im 2026 bekräftigt Wiederaufnahme von Kapitalrückführungen an Aktionäre 2027 schliesst Zukauf in Frankreich ab vorbörsliche Indikation -0,2 Prozent - Idorsia-Schlafmittel Daridorexant wirkt erstmals bei Kindern untersucht Schlafmittel als Therapie bei Autismus vorbörsliche Indikation +5,1 Prozent - SPS gibt sich neue Mittelfristziele 2030: Mietertrag von mehr als 530 Mio Fr. erwartet AuM von mehr als 23 Mrd Fr. anvisiert EBITDA-Beitrag vom Asset Management von mehr als 130 Mio Fr. Leerstandquote um 3 Prozent angepeilt FFO I je Aktie soll gg. 2026 um mehr als 15 Prozent steigen 2026: Neugeldwachstum im AM von rund 1,2 Mrd CHF erwartet (zuvor 1,0 Mrd) Leerstandsquote von ~3,5 Prozent erwartet (zuvor 3,7 Prozent) FFO I von 4,30 bis 4,35 Fr. je Aktie erwartet (zuvor 4,25-4,30) Übernahme von 100 Prozent der Anteile an Flexoffice Flexoffice soll 2027 20 Mio Fr. Umsatz bringen Flexoffice-Übernahme bringt 2027 Synergieeffekt von ~10 Mio Fr. Synergieeffekt von Flexoffice-Übernahme bis 2030 verdoppeln vorbörsliche Indikation +0,0 Prozent - Alpine Select schliesst Aktienrückkaufprogramm ab - HBM-Portfoliounternehmen Lycia nimmt 317,5 Mio Dollar bei Nasdaq-IPO ein PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: Ausland: DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9250 (Freitagabend*: 0,9237) - USD/CHF: 0,8253 (Freitagabend*: 0,8252) - EUR/USD: 1,1208 (Freitagabend*: 1,1193) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Freitag): -0,59 Prozent auf 14'462 Punkte - SMIM (Freitag): -0,06 Prozent auf 3'157 Punkte - SPI (Freitag): -0,50 Prozent auf 20'388 Punkte - DAX (Freitag): -0,75 Prozent auf 25'182 Punkte - CAC 40 (Freitag): -0,36 Prozent auf 7'783 Punkte

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