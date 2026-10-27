STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag leicht höher in den Handel starten. Ausschlaggebend ist vor allem Novartis, nachdem der Pharmakonzern mit seinen Quartalszahlen überzeugt hat. Wegen des hohen Indexgewichts stützt der Titel den SMI, während die übrigen Bluechips vorbörslich tiefer gestellt werden VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: +0,14 Prozent auf 14'560 Punkte - Dow Jones: +0,28 Prozent auf 52'362 Punkte (Vortag) - Nasdaq Comp: +0,82 Prozent auf 26'169 Punkte (Vortag) - Nikkei 225: +1,73 Prozent auf 63'268 Punkte - Rohöl Brent: +0,21 Prozent auf 116,05 USD - Rohöl WTI: +0,19 Prozent auf 101,95 USD - Gold: -0,23 Prozent auf 4004,04 USD pro Unze - Bitcoin: 79'612 USD (-0,45 Prozent in den letzten 24h) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis Q3: Umsatz 14'522 Mio USD (AWP-Konsens: 14'441 Mio) Kern-EBIT 6036 Mio USD (AWP-Konsens: 5611 Mio) Kern-EBIT-Marge 41,6 Prozent (AWP-Konsens: 38,9 Prozent) Kern-Reinergebnis 4655 Mio USD (AWP-Konsens: 4335 Mio) Kern-EPS 2,46 USD (AWP-Konsens: 2,29 USD) Volumenzunahme trägt 14 Prozentpunkte (VQ 18) zum Umsatzplus bei Generika belasten Umsatz mit 9 Prozentpunkten (Q2: 14 PP) Umsatz Cosentyx 1857 Mio USD (Q2: 1824 Mio; Q1: 1566 Mio) Umsatz Kisqali 1821 Mio USD (Q2: 1695 Mio; Q1: 1516 Mio) Reingewinn sank um 71 Prozent wg. Wertminderung auf Del-Desiran CEO: Weiter auf Kurs für Mittelfristziele 2025 - 2030 2026: Ausblick erhöht Neu Gewinnplus stagn. bis + im niedrigen 1-stell.- Prozent-Bereich Weiter Währungseffekte von +1 Prozentpunkte auf Umsatz erw Weiter Währungseffekt von +1 PP auf operat. Kernergebnis erw. 2027: Währungseffekte von -1 Prozentpunkte auf Umsatz erw. vorbörsliche Indikation +1,2 Prozent - ABB und SDEA wollen Energieeffizienz von Rechenzentren steigern - Roche erhält CE-Kennung für neuen Immunoanalyser - Swisscom gewinnt Festnetztest «connect» erneut - Basilea 2026: Umsatzprognose auf rund 310 Mio Fr. erhöht Betriebsgewinn von rund 115 Mio Fr. prognostiziert Cresemba- und Zevtera-Umsätze von rund 250 Mio Fr. erwartet 2026-2030: Kumuliertes Cashflow-Ziel auf 650 Mio Fr. angehoben vorbörsliche Indikation +6,8 Prozent - Bucher 9 Mte: Umsatz 2104 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2108 Mio) Umsatz Kuhn 802 Mio Fr. (AWP-Konsens: 808 Mio) Auftragseingang 2034 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2004 Mio) Auftragseingang Kuhn 720 Mio Fr. (AWP-Konsens: 657 Mio) Kostensparmassnahmen an Standorten mit tiefer Auslastung fortgeführt 2026: Weiterhin leicht tieferer Umsatz erwartet Betriebsgewinnmarge unter Vorjahresniveau ohne Grundstückverkauf VR schlägt Schindler-Manager Patrick Hess zur Wahl vor vorbörsliche Indikation -2,2 Prozent - Inficon Q3: Umsatz 233,3 Mio USD (AWP-Konsens: 202,2 Mio) EBIT 59,5 Mio USD (AWP-Konsens: 42,0 Mio) EBIT-Marge 25,5 Prozent (AWP-Konsens: 20,8 Prozent) Reinergebnis 47,4 Mio USD (AWP-Konsens: 33,7 Mio) Auftragseingang nochmals über rekordhohem Q2 Book to bill-Ratio liegt gut über 1 2026: Hebt erneut Ausblick an Neu Umsatz von 820 bis 850 Mio USD erw. (alt 750-780 Mio) Neu EBIT-Marge von 21-22 Prozent erwartet (alt 19-20 Prozent) vorbörsliche Indikation +4,8 Prozent - SIG Group Q3: Umsatz 843 Mio EUR (AWP-Konsens: 804,6 Mio) Reinergebnis adj. 94,3 Mio EUR (AWP-Konsens: 70,2 Mio) EBIT adj. 146,9 Mio EUR (AWP-Konsens: 128,6 Mio) EBIT-Marge adj. 17,4 Prozent (AWP-Konsens: 16,0 Prozent) Wachstum bereinigt 6,5 Prozent (AWP-Konsens: 3,1 Prozent) Q4: Nicht liquiditätswirksame Wertminderung von rund 250 Mio EUR Turnaroundplan sieht stärkeren Fokus auf aseptische Anwendungen vor Vereinfachte Organisationsstruktur - Zwei Kernsegmente Angestrebte Ausschüttungsquote von 30-50 Prozent Wiederaufnahme der Dividendenausschüttung für 2027 geplant 2026: Wachstum unverändert zwischen 0-2 Prozent erwartet EBIT-Marge nun bei 16,0-16,5 Prozent erwartet (bisher: 15,7-16,2 Prozent) Mfr: Wachstum-Mittelfristziel (3-5 Prozent) bestätigt Bei Marge höheres Mittelfristziel (>18 Prozent) vorbörsliche Indikation +5,5 Prozent - Idorsia startet Studie für US-Zulassungserweiterung - Landis+Gyr erhält Grossauftrag von US-Energieversorger - Polypeptide-Aktionäre wählen neue Verwaltungsräte wie beantragt - Sulzer schliesst strategische Allianz mit PDVSA im Öl- und Gassektor - Temenos gewinnt kanadisches Kreditinstitut Vancity als neuen Kunden PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: Ausland: DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9240 (Vorabend*: 0,9251) - USD/CHF: 0,8281 (Vorabend*: 0,8275) - EUR/USD: 1,1159 (Vorabend*: 1,1179) *20.14 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Vortag): +0,53 Prozent auf 14'539 Punkte - SMIM (Vortag): +0,67 Prozent auf 3'178 Punkte - SPI (Vortag): +0,58 Prozent auf 20'506 Punkte - DAX (Vortag): +0,91 Prozent auf 25'411 Punkte - CAC 40 (Vortag): +0,83 Prozent auf 7'847 Punkte

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