STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt wird am Mittwoch etwas leichter erwartet. Die US-Vorgaben bieten Unterstützung, aber wenig frische Impulse. In Asien strahlte der Kospi mit einem kräftigen Plus dank starker Zahlen von SK Hynix. Ansonsten ist auch hierzulande die Berichtssaison in voller Fahrt mit einigen Bluechips, darunter die UBS. Im Tagesverlauf wird sich dann der Blick der Anleger mehr auf die Geldpolitik richten, denn die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed steht an. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: -0,33 Prozent auf 14'550 Punkte - Dow Jones: +0,03 Prozent auf 52'378 Punkte (Vortag) - Nasdaq Comp: +1,18 Prozent auf 26'478 Punkte (Vortag) - Nikkei 225: +1,08 Prozent auf 63'954 Punkte - Rohöl Brent: +1,90 Prozent auf 116,04 USD - Rohöl WTI: +1,99 Prozent auf 101,89 USD - Gold: -0,62 Prozent auf 4038,70 USD pro Unze - Bitcoin: 80'887 USD (+1,62 Prozent in den letzten 24h) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Logitech Q2: EBIT non-GAAP 230,9 Mio USD (AWP-Konsens: 203,6 Mio) Reinergebnis 180,04 Mio USD (VJ 170,7 Mio) EBIT 200,56 Mio USD (AWP-Konsens: 174,3 Mio) Brutto-Marge non-GAAP 45,2 Prozent (AWP-Konsens: 44,2 Prozent) Umsatz 1'218,84 Mio USD (AWP-Konsens: 1211 Mio) Reingewinn non-GAAP 216,66 Mio USD (VJ 215,6 Mio) Q3: Zulieferer-Vorfall belastet Umsatz nur noch mit 70-80 Mio USD Umsatz von 1360 bis 1430 Mio USD erwartet, Wachstum -5 bis 0 Prozent Non-GAAP EBIT von 220 bis 255 Mio USD erwartet CEO: Grosse installierte PC-Basis gute Grundlage für künft. Wachstum Wachsen gut mit Gaming, Video und in Region Americas Bleiben sehr diszipliniert bei Kosten Erwarten weiter gute Stimmung Richtung «Holdiay Season» CFO: Kunden rüsten Equipment aus Covid-Zeit wieder auf Kaum mehr Auswirkungen durch Zulieferer-Engpass im Q4 Inflationsdruck wird bleiben vorbörsliche Indikation -3,3 Prozent - Sandoz 9 Mte: Umsatz 8703 Mio USD (AWP-Konsens: 8758 Mio) Nettoumsatz Generika 5830 Mio USD (AWP-Konsens: 5866 Mio) Nettoumsatz Biosimilars 2873 Mio USD (AWP-Konsens: 2893 Mio) Biosimilars-Sparte steuerte 33 Prozent zum Konzernumsatz bei Penicillin-Belastungen hielten weiter an Q3: Umsatz 2942 Mio USD (AWP-Konsens: 2997 Mio) Biosimilars-Sparte von Lieferengpässen geprägt Nettoumsatz Generika 1944 Mio USD (AWP-Konsens: 1980 Mio) Nettoumsatz Biosimilars 998 Mio USD (AWP-Konsens: 1018 Mio) 2026: Umsatz neu +5-6 Prozent zu kWk (bisher: mittel- bis hoch einstellig) Kein Umsatzbeitrag durch Semaglutide-Generikum erwartet Kern-EBITDA-Margenziel 2026 neu 23,0-23,5 Prozent (bisher: rund 22,7 Prozent) vorbörsliche Indikation -5,5 Prozent - Straumann Q3: Umsatz 667,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 663,0 Mio) Umsatz Nordamerika 174,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 175,7 Mio) Umsatz APAC 165,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 163,9 Mio) Umsatz EMEA 256 Mio Fr. (AWP-Konsens: 251,0 Mio) Umsatz LatAm 70,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 72,0 Mio) Org. Wachstum 9,2 Prozent (AWP-Konsens: 8,8 Prozent) 2026: Ausblick bestätigt vorbörsliche Indikation +1,7 Prozent - UBS Q3: Konzernergebnis 2690 Mio USD (AWP-Konsens: 2760 Mio) Gewinn vor Steuern 3587 Mio USD (AWP-Konsens: 3583 Mio) Geschäftsertrag 13'350 Mio USD (AWP-Konsens: 13'178 Mio) Geschäftsertrag adj. 13'387 Mio USD (AWP-Konsens: 12'955 Mio) Betriebsaufwand 9648 Mio USD (VJ 9831 Mio) Gewinn vor Steuern adj. 4077 Mio USD (AWP-Konsens: 3755 Mio) Netto-Neugeldzufluss GWM 55,1 Mrd USD Rendite (RoCET) 14,8 Prozent, bereinigt 16,7 Prozent Cost-Income-Ratio 72,3 Prozent, bereinigt 68,7 Prozent AuM 7328 Mrd USD (Ende Juni: 7326 Mrd) Personalbestand FTE intern 97'593 (Ende Juni: 99'085) Weiter Umsetzung Aktienrückkauf 3 Mrd USD, Abschluss bei Q4-Zahlen erw. Abschluss CS-Integration zum Jahresende auf gutem Weg Einsparungen bis Ende 2026 bei 13,7 Mrd USD erw. (Ziel bisher 13,5 Mrd) Weiter Rückstellung für Dividendenerhöhung im mittleren 10 Prozent-Bereich Q4: Anlegerstimmung zu Quartalsbeginn verhalten Normale saisonale Abschwächung der Volumen gg VQ zu erwarten 2026: Auf gutem Weg, RoCET1-Ziel adj. zu übertreffen Auf gutem Weg, C/I-Ziel adj. zu erreichen CET1 Ende Jahr ca. 14 Prozent erw., inkl. Rückstellung für Aktienrückkauf vorbörsliche Indikation -0,8 Prozent - Roche lanciert neuen Test zur Diagnose von Mesotheliomen - Dormakaba Q1: Umsatz organisch +4 Prozent Umsatz 702,9 Mio Fr. (VJ 668,4 Mio) Starker Auftragsbestand im Segment Access Solutions Akquisitionen leisten positiven Umsatzbeitrag von 1,3 Prozent 2026/27: Prognosen bestätigt vorbörsliche Indikation -0,3 Prozent - Rieter 9 Mte: Auftragseingang 951,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 891 Mio) Umsatz 898,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 867 Mio) Organisch lag Bestellungseingang 10,5 Prozent unter Vorjahr Kapazitätsanpassungen in Deutschland geplant 2026: Margenziel gesenkt - operative EBIT-Marge von -2 bis 0 Prozent Umsatz am unteren Ende der Spanne von 1,3 bis 1,5 Mrd Fr. vorbörsliche Indikation -2,2 Prozent - Temenos Q3: Umsatz 292,8 Mio USD (AWP-Konsens: 296,7 Mio) Umsatz Maintenance 134,7 Mio USD (AWP-Konsens: 132,8 Mio) Umsatz Services 36,2 Mio USD (AWP-Konsens: 35,2 Mio) Umsatz Lizenzen Software 121,8 Mio USD (AWP-Konsens: 128,4 Mio) EBIT adj. 109,3 Mio USD (AWP-Konsens: 99,9 Mio) EBIT-Marge adj. 37 Prozent (AWP-Konsens: 33,7 Prozent) Ergebnis je Aktie adj. 1,23 USD (AWP-Konsens: 1,12 USD) 2026: EBIT-Ziel erhöht auf rund +12 Prozent (von zuvor: rund +9 Prozent) EPS-Wachstum neu bei rund 10 Prozent erwartet von zuvor rund 7 Prozent Mittelfristziele bis 2028 bestätigt CEO: Additiv Deal hätte im Q3 zu Wachstum über Prognose geführt CFO: Update zu Prognosen inklusive Additiv bei Q4-Zahlen im Februar vorbörsliche Indikation +1,8 Prozent - Avolta eröffnet zwei neue Gastronomiekonzepte am Flughafen Palermo - Barry Callebaut lanciert neue Schokoladentechnologie - DKSH übernimmt Rechte an Rocephin von Roche - EEII prüft Übernahme von Beteiligungen von Haute Capital Partners - Idorsia startet Phase-3-Studie mit Fabry-Wirkstoff Lucerastat - Landis+Gyr schliesst Aktienrückkauf ab - Sensirion bringt Einweg-Gasflusssensor SFM3304-D weltweit auf den Markt PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - DE: GFK-KONSUMKLIMA FÜR NOV -30,8 PKT (PROGNOSE -30,3); GG -30,6 VM DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9236 (Vorabend*: 0,9227) - USD/CHF: 0,8304 (Vorabend*: 0,8287) - EUR/USD: 1,1123 (Vorabend*: 1,1133) *20.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Vortag): +0,40 Prozent auf 14'598 Punkte - SMIM (Vortag): +0,54 Prozent auf 3'195 Punkte - SPI (Vortag): +0,46 Prozent auf 20'600 Punkte - DAX (Vortag): +0,71 Prozent auf 25'591 Punkte - CAC 40 (Vortag): +0,51 Prozent auf 7'887 Punkte

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