STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Freitag nach seinem Rekordlauf vom Vortag etwas im Rückwärtsgang. Die Vorgaben sowohl aus den USA als auch Asien sind deutlich negativ, damit hält sich der SMI noch recht robust. Händlern zufolge sind aber Gewinnmitnahmen im Handelsverlauf durchaus möglich. Im Tagesverlauf rücken zahlreiche Konjunkturdaten in den Blick, bevor sich Anleger dann bereits für die am kommenden Dienstag anstehenden US-Zwischenwahlen positionieren dürften. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: -0,22 Prozent auf 14'725 Punkte - Dow Jones: -0,25 Prozent auf 52'343 Punkte (Vortag) - Nasdaq Comp: -1,38 Prozent auf 26'185 Punkte (Vortag) - Nikkei 225: -2,12 Prozent auf 63'290 Punkte - Rohöl Brent: +1,58 Prozent auf 116,70 USD - Rohöl WTI: +1,47 Prozent auf 103,50 USD - Gold: -1,00 Prozent auf 3984,45 USD pro Unze - Bitcoin: 78'272 USD (-1,98 Prozent in den letzten 24h) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Julius Bär beginnt am Montag mit 600-Millionen-Franken-Aktienrückkauf - Aevis: MRH Switzerland steigert 9-Montate-Umsatz um 1,3 Prozent auf 159,5 Mio Fr - Landis+Gyr H1: Auftragseingang 337,3 Mio USD Umsatz 501,4 Mio USD (VJ 535,3 Mio) EBITDA adj. 73,9 Mio USD (VJ 71,4 Mio) Bereinigte EBITDA-Marge 14,7 Prozent (VJ 13,3 Prozent) Bereinigte Bruttomarge 37,7 Prozent (VJ 34,0 Prozent) Nach Stichtag wurde 509-Mio-Auftrag verbucht 2026: Umsatzprognose auf 1'085 bis 1'115 Mio USD eingegrenzt 2026/27: Prognose ber EBITDA-Marge auf 15-16 Prozent erhöht CEO: Book-to bill wird zum Ende des GJ deutlich über 1x liegen Werden «zu gegebener Zeit» Update zu Kotierung in den USA geben vorbörsliche Indikation +0,7 Prozent - LUKB 9 Mte: Geschäftserfolg 273,78 Mio Fr. (VJ 252,4 Mio) Konzerngewinn 242,74 Mio Fr. (VJ 223,3 Mio) Alle Ertragspfeiler entwickelten sich deutlich positiv 2026: Konzerngewinn im oberen Drittel von 305-320 Millionen erwartet Zinsunabhäniger Erfolg mindestens 240 Millionen Franken angestrebt 2030: Mittelfristziele bestätigt CEO: Mit Strategie 30 bereits nach neun Monaten voll auf Kurs René Arnold übernimmt interimistisch Leitung Privat- und Firmenkunden - SNB 9 Mte: Reinergebnis 44,24 Mrd Fr. (H1 25,2 Mrd) Ergebnis auf Goldbestand 1,25 Mrd Fr. (H1 -6,4 Mrd) Ergebnis auf Fremdwährungspositionen 43,25 Mrd Fr. (H1 31,7 Mrd) Ergebnis auf Frankenpositionen 58 Mio Fr. (H1 81,8 Mio) Q3: Reinergebnis 19,07 Mrd Fr. PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: Ausland: - FR: BIP Q3 -0,1 Prozent gg VQ (Prognose +0,1) - 1. Schätzung - JP: Japanische Notenbank belässt Leitzins unverändert DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9200 (Vorabend*: 0,9223) - USD/CHF: 0,8223 (Vorabend*: 0,8263) - EUR/USD: 1,1188 (Vorabend*: 1,1162) *20.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Vortag): +1,21 Prozent auf 14'757 Punkte - SMIM (Vortag): +0,22 Prozent auf 3'200 Punkte - SPI (Vortag): +1,01 Prozent auf 20'794 Punkte - DAX (Vortag): +1,31 Prozent auf 26'040 Punkte - CAC 40 (Vortag): +1,05 Prozent auf 7'970 Punkte

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