STIMMUNG
Der Schweizer Aktienmarkt steuert auf eine etwas leichtere Sitzung zu, was den 
Abgaben der defensiven Schwergewichte geschuldet ist. Nachdem die Vorgaben der 
Wall Street vom Freitag überwiegend negativ ausgefallen waren, hatten sich die 
technologielastigen Leitindizes in Japan und Südkorea am Montagmorgen nach 
anfänglicher Schwäche zuletzt erstaunlich gut geschlagen. Entsprechend werden 
hierzulande defensive Papiere wieder verkauft.

 
VORGABEN (08.40 Uhr)
- SMI vorbörslich bei JB: -0,21 Prozent auf 14'780 Punkte
- Dow Jones:              -1,09 Prozent auf 51'770 Punkte (Freitag)
- Nasdaq Comp:            -2,86 Prozent auf 25'437 Punkte (Freitag)
- Nikkei 225:             -0,33 Prozent auf 63'082 Punkte

- Rohöl Brent:            -6,52 Prozent auf 109,97 USD
- Rohöl WTI:              -3,50 Prozent auf 100,48 USD
- Bitcoin:                78'035 USD (-0,35 Prozent seit Freitagmorgen)

 
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN

- Arbonia senkt Umsatz- und EBITDA-Prognose für 2026 
          Langsamer als erwartete Umsatznormalisierung im deutschen Geschäft
          2026: Umsatz auf Vorjahresniveau von rund 625 Mio Fr. erwartet
          EBITDA von rund 50 Mio Fr. prognostiziert
          ab 2027: Kosteneinsparungen von mindestens 5 Mio Fr. jährlich erw.
          
- Autoneum: will Trèves Group übernehmen
            Trèves-Gruppe erzielte 2025 Umsatz von rund 720 Mio EUR
            Übernommene Trèves-Gruppe beschäftigt rund 4600 Mitarbeitende
            Abschluss der Transaktion im ersten Quartal 2027 erwartet
            Synergieeffekte von 50 Mio Fr. ab 3. Jahr nach Abschluss erwartet
            Restrukturierungskosten von rund 60 Mio CHF für 2027/28 erwartet
            Pro-forma-Umsatz des fusionierten Unternehmens über 2,9 Mrd Fr. erw
            2028: EPS-Steigerung durch Trèves-Akquisition erwartet
            vorbörsliche Indikation +1,2 Prozent

- DKSH schliesst Partnerschaft mit Baker Company in Thailand
        wird exklusiver Distributor für bitop-Pflegezutaten in Japan
        vorbörsliche Indikation +0,2 Prozent

- Evonext und Ascend unterzeichnen Fusionsvertrag 
- Flughafen Zürich im Oktober nur noch mit leicht mehr Flugbewegungen
  vorbörsliche Indikation +0,2 Prozent

- Infracore: gibt verbindliche Zusage für Spital Wetzikon
             Kaufangebot konkret über 70 Mio Fr.
             Zusage für Fall, dass Nachlassvertrag scheitert
             
- Medacta bringt Mfinity Femoral System in den USA auf den Markt (HEADLINE)
  vorbörsliche Indikation +0,2 Prozent

- Medartis: hebt Ausblick 2026 an
            berichtet über steigendes US Momentum für Touch- Daumenprothes
            Touch-Daumenprothese in USA mit über 2000 Eingriffen bis Oktober
      2026: Könnten organ. Kernumsatzwachstum von über 17-19 Prozent übertreffen
            Kern-EBITDA-Marge am oberen Ende der Prognosespanne erwartet
            
- Polypeptide: Samsung hält 97,99 Prozent der Stimmrechte
            
- Skan: CFO und Spartenleiter am 5.11. wegen Insiderverdachts vor Gericht
        Insiderverfahren gegen ehemaligen VR-Präsidenten eingestellt
        Erstinstanzliches Urteil im Insiderverfahren für 17. November erwartet
       

 
PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
Schweiz:

Ausland:

 
DEVISEN (08.40 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9204 (Freitagabend*: 0,9197)
- USD/CHF: 0,8221 (Freitagabend*: 0,8236)
- EUR/USD: 1,1195 (Freitagabend*: 1,1166)
*20.00 Uhr

 
INDIZES VORTAG
- SMI (Freitag):              +0,36 Prozent auf 14'811 Punkte
- SMIM (Freitag):             +0,13 Prozent auf 3'204 Punkte
- SPI (Freitag):              +0,26 Prozent auf 20'847 Punkte
- DAX (Freitag):              -0,85 Prozent auf 25'818 Punkte
- CAC 40 (Freitag):           -0,01 Prozent auf 7'969 Punkte

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(AWP)