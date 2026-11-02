STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt steuert auf eine etwas leichtere Sitzung zu, was den Abgaben der defensiven Schwergewichte geschuldet ist. Nachdem die Vorgaben der Wall Street vom Freitag überwiegend negativ ausgefallen waren, hatten sich die technologielastigen Leitindizes in Japan und Südkorea am Montagmorgen nach anfänglicher Schwäche zuletzt erstaunlich gut geschlagen. Entsprechend werden hierzulande defensive Papiere wieder verkauft. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: -0,21 Prozent auf 14'780 Punkte - Dow Jones: -1,09 Prozent auf 51'770 Punkte (Freitag) - Nasdaq Comp: -2,86 Prozent auf 25'437 Punkte (Freitag) - Nikkei 225: -0,33 Prozent auf 63'082 Punkte - Rohöl Brent: -6,52 Prozent auf 109,97 USD - Rohöl WTI: -3,50 Prozent auf 100,48 USD - Bitcoin: 78'035 USD (-0,35 Prozent seit Freitagmorgen) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Arbonia senkt Umsatz- und EBITDA-Prognose für 2026 Langsamer als erwartete Umsatznormalisierung im deutschen Geschäft 2026: Umsatz auf Vorjahresniveau von rund 625 Mio Fr. erwartet EBITDA von rund 50 Mio Fr. prognostiziert ab 2027: Kosteneinsparungen von mindestens 5 Mio Fr. jährlich erw. - Autoneum: will Trèves Group übernehmen Trèves-Gruppe erzielte 2025 Umsatz von rund 720 Mio EUR Übernommene Trèves-Gruppe beschäftigt rund 4600 Mitarbeitende Abschluss der Transaktion im ersten Quartal 2027 erwartet Synergieeffekte von 50 Mio Fr. ab 3. Jahr nach Abschluss erwartet Restrukturierungskosten von rund 60 Mio CHF für 2027/28 erwartet Pro-forma-Umsatz des fusionierten Unternehmens über 2,9 Mrd Fr. erw 2028: EPS-Steigerung durch Trèves-Akquisition erwartet vorbörsliche Indikation +1,2 Prozent - DKSH schliesst Partnerschaft mit Baker Company in Thailand wird exklusiver Distributor für bitop-Pflegezutaten in Japan vorbörsliche Indikation +0,2 Prozent - Evonext und Ascend unterzeichnen Fusionsvertrag - Flughafen Zürich im Oktober nur noch mit leicht mehr Flugbewegungen vorbörsliche Indikation +0,2 Prozent - Infracore: gibt verbindliche Zusage für Spital Wetzikon Kaufangebot konkret über 70 Mio Fr. Zusage für Fall, dass Nachlassvertrag scheitert - Medacta bringt Mfinity Femoral System in den USA auf den Markt (HEADLINE) vorbörsliche Indikation +0,2 Prozent - Medartis: hebt Ausblick 2026 an berichtet über steigendes US Momentum für Touch- Daumenprothes Touch-Daumenprothese in USA mit über 2000 Eingriffen bis Oktober 2026: Könnten organ. Kernumsatzwachstum von über 17-19 Prozent übertreffen Kern-EBITDA-Marge am oberen Ende der Prognosespanne erwartet - Polypeptide: Samsung hält 97,99 Prozent der Stimmrechte - Skan: CFO und Spartenleiter am 5.11. wegen Insiderverdachts vor Gericht Insiderverfahren gegen ehemaligen VR-Präsidenten eingestellt Erstinstanzliches Urteil im Insiderverfahren für 17. November erwartet PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: Ausland: DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9204 (Freitagabend*: 0,9197) - USD/CHF: 0,8221 (Freitagabend*: 0,8236) - EUR/USD: 1,1195 (Freitagabend*: 1,1166) *20.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Freitag): +0,36 Prozent auf 14'811 Punkte - SMIM (Freitag): +0,13 Prozent auf 3'204 Punkte - SPI (Freitag): +0,26 Prozent auf 20'847 Punkte - DAX (Freitag): -0,85 Prozent auf 25'818 Punkte - CAC 40 (Freitag): -0,01 Prozent auf 7'969 Punkte

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