STIMMUNG
Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag mit deutlichen Abgaben in den 
Handel starten. Neben der laufenden Berichtssaison geben vor allem die Meldungen
aus den USA den Takt vor. Dort standen am Vortag insbesondere Technologie- und 
Halbleiterwerte unter Druck.

 
VORGABEN (08.40 Uhr)
- SMI vorbörslich bei JB: -0,46 Prozent auf 14'735 Punkte
- Dow Jones:              +0,41 Prozent auf 51'984 Punkte (Vortag)
- Nasdaq Comp:            -1,07 Prozent auf 25'164 Punkte (Vortag)
- Nikkei 225:             geschlossen wegen Feiertag

- Rohöl Brent:            +1,77 Prozent auf 106,62 USD
- Rohöl WTI:              +1,71 Prozent auf 98,11 USD
- Gold:                   -0,97 Prozent auf 3908,65 USD pro Unze
- Bitcoin:                76'750 USD (-1,63 Prozent in den letzten 24h)

 
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Galderma: CFO Luigi La Corte verlässt das Unternehmen
            schlägt Rosalind Brewer und Petra Rumpf als neue VR-Mitglieder vor
            vorbörsliche Indikation -2,4 Prozent

- Geberit 9 Mte: Umsatz 2535 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2531 Mio)
                 EBITDA 778 Mio Fr. (AWP-Konsens: 779 Mio)
                 EBITDA-Marge 30,7 Prozent (AWP-Konsens: 30,6 Prozent)
                 Reinergebnis 529 Mio Fr. (AWP-Konsens: 530 Mio)
                 Nachfrage in Building Construction hat sich stabilisiert
           2026: Bisherige Prognosen werden bestätigt
                 Umsatzplus in LW von 5 bis 6 Prozent erwartet
                 EBITDA-Marge in etwa auf Vorjahresniveau erwartet
           vorbörsliche Indikation -2,9 Prozent

- Lonza: übernimmt fünf CDMO-Standorte in den USA von Merck KGaA
         verdoppelt US-Präsenz auf 9 CDMO-Standorte mit über 6'000 Mitarbeitend
         bezahlt niedrigen bis mittleren dreistelligen Millionenbetrag
         Geschäft soll 2028 rund 250 Mio Fr. zum Umsatz beisteuern
         bestätigt Ausblick 2026 und organisches Wachstumsmodell
         vorbörsliche Indikation -0,6 Prozent

- Novartis beendet Forschungskooperation mit BioArctic
  vorbörsliche Indikation +0,1 Prozent
- UBS: Moody's bestätigt «Aa2»-Kreditrating - Ausblick weiter «stabil» 
  vorbörsliche Indikation -1,3 Prozent

- Aevis verlängert syndizierten Kredit über 150 Millionen Fr. bis April 2028
        Tochter Swiss medical network profitiert von 100 BP Margenreduktion

- Bajaj Mobility Q3: Umsatz +57 Prozent auf 351,1 Mio EUR
                     Motorrad-Absatz +51,1 Prozent auf 47'390 Einheiten
                     EBITDA +40,7 Mio EUR (VJ -38 Mio)
                     EBIT +11,3 Mio EUR (VJ -71 Mio)
                     Periodenergebnis -2,8 Mio EUR (VJ -73,3 Mio)
                  Fokus im H2 bleibt auf Stabilisierung der Profitabilität
                  Werden Kostenstruktur weiter optimieren
                  
- Basilea 2025/26: Cresemba-Umsatz in Europa löst 37,5 Mio USD Meilenstein aus
                   Cresemba weltweiter Umsatz steigt auf 817 Mio USD (+25 Prozent)
           vorbörsliche Indikation +1,6 Prozent

- Burckhardt H1: Auftragseingang 422,52 Mio Fr. (AWP-Konsens: 375,2 Mio)
                 Umsatz 458,95 Mio Fr. (AWP-Konsens: 438,0 Mio)
                 EBIT 55,47 Mio Fr. (AWP-Konsens: 48,3 Mio)
                 EBIT-Marge 12,1 Prozent (AWP-Konsens: 11,0 Prozent)
                 Reinergebnis 43,03 Mio Fr. (AWP-Konsens: 35,9 Mio)
        2026/27: Ziele bestätigt, u.a. EBIT-Marge von 12 Prozent
       Sprecher: Noch zu wenig Visibilität für Mittelfrist-Zeitplan
                 Bleiben konserverativ trotz erster positiver Signale
              vorbörsliche Indikation +3,9 Prozent

- Cembra schliesst Übernahme von Santander-Fahrzeugfinanzierungsgeschäfts ab
          vorbörsliche Indikation -0,6 Prozent

- Clariant Q3: Umsatz 968,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 936 Mio)
               EBITDA 144 Mio Fr. (AWP-Konsens: 156 Mio)
               EBITDA-Marge 14,9 Prozent (AWP-Konsens: 16,7 Prozent)
               EBITDA adj. 151,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 158 Mio)
               EBITDA-Marge adj. 15,6 Prozent (AWP-Konsens: 16,7 Prozent)
               Umsatz «Catalysts» steigt um 1,8 Prozent in LW
         2026: Umsatz in Lokalwährungen etwa stabil erwartet
               EBITDA-Marge vor Sondereffekten von rund 18 Prozent prognostiziert
           Mittelfristziele bis spätestens 2027 bestätigt
           Auf Kurs für 100 Mio CHF Einsparungen bis 2027
            vorbörsliche Indikation -4,1 Prozent

- DKSH schliesst 100 Millionen Fr. Sustainability-Linked Loan mit OCBC ab
        vorbörsliche Indikation -0,9 Prozent

- WISeQey 9M: Umsatz 17 Mio USD (VJ 11 Mio)
  WISeQey 2026: Umsatzziel von 27 bis 36 Mio USD bestätigt
  

 
PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
Schweiz:

Ausland:

 
DEVISEN (08.40 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9136 (Vorabend*: 0,9160)
- USD/CHF: 0,8157 (Vorabend*: 0,8182)
- EUR/USD: 1,1201 (Vorabend*: 1,1195)
*21.00 Uhr

 
INDIZES VORTAG
- SMI (Vortag):              -0,05 Prozent auf 14'803 Punkte
- SMIM (Vortag):             +0,83 Prozent auf 3'231 Punkte
- SPI (Vortag):              +0,10 Prozent auf 20'868 Punkte
- DAX (Vortag):              +0,63 Prozent auf 25'981 Punkte
- CAC 40 (Vortag):           +0,98 Prozent auf 8'048 Punkte

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(AWP)