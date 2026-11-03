STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag mit deutlichen Abgaben in den Handel starten. Neben der laufenden Berichtssaison geben vor allem die Meldungen aus den USA den Takt vor. Dort standen am Vortag insbesondere Technologie- und Halbleiterwerte unter Druck. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: -0,46 Prozent auf 14'735 Punkte - Dow Jones: +0,41 Prozent auf 51'984 Punkte (Vortag) - Nasdaq Comp: -1,07 Prozent auf 25'164 Punkte (Vortag) - Nikkei 225: geschlossen wegen Feiertag - Rohöl Brent: +1,77 Prozent auf 106,62 USD - Rohöl WTI: +1,71 Prozent auf 98,11 USD - Gold: -0,97 Prozent auf 3908,65 USD pro Unze - Bitcoin: 76'750 USD (-1,63 Prozent in den letzten 24h) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Galderma: CFO Luigi La Corte verlässt das Unternehmen schlägt Rosalind Brewer und Petra Rumpf als neue VR-Mitglieder vor vorbörsliche Indikation -2,4 Prozent - Geberit 9 Mte: Umsatz 2535 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2531 Mio) EBITDA 778 Mio Fr. (AWP-Konsens: 779 Mio) EBITDA-Marge 30,7 Prozent (AWP-Konsens: 30,6 Prozent) Reinergebnis 529 Mio Fr. (AWP-Konsens: 530 Mio) Nachfrage in Building Construction hat sich stabilisiert 2026: Bisherige Prognosen werden bestätigt Umsatzplus in LW von 5 bis 6 Prozent erwartet EBITDA-Marge in etwa auf Vorjahresniveau erwartet vorbörsliche Indikation -2,9 Prozent - Lonza: übernimmt fünf CDMO-Standorte in den USA von Merck KGaA verdoppelt US-Präsenz auf 9 CDMO-Standorte mit über 6'000 Mitarbeitend bezahlt niedrigen bis mittleren dreistelligen Millionenbetrag Geschäft soll 2028 rund 250 Mio Fr. zum Umsatz beisteuern bestätigt Ausblick 2026 und organisches Wachstumsmodell vorbörsliche Indikation -0,6 Prozent - Novartis beendet Forschungskooperation mit BioArctic vorbörsliche Indikation +0,1 Prozent - UBS: Moody's bestätigt «Aa2»-Kreditrating - Ausblick weiter «stabil» vorbörsliche Indikation -1,3 Prozent - Aevis verlängert syndizierten Kredit über 150 Millionen Fr. bis April 2028 Tochter Swiss medical network profitiert von 100 BP Margenreduktion - Bajaj Mobility Q3: Umsatz +57 Prozent auf 351,1 Mio EUR Motorrad-Absatz +51,1 Prozent auf 47'390 Einheiten EBITDA +40,7 Mio EUR (VJ -38 Mio) EBIT +11,3 Mio EUR (VJ -71 Mio) Periodenergebnis -2,8 Mio EUR (VJ -73,3 Mio) Fokus im H2 bleibt auf Stabilisierung der Profitabilität Werden Kostenstruktur weiter optimieren - Basilea 2025/26: Cresemba-Umsatz in Europa löst 37,5 Mio USD Meilenstein aus Cresemba weltweiter Umsatz steigt auf 817 Mio USD (+25 Prozent) vorbörsliche Indikation +1,6 Prozent - Burckhardt H1: Auftragseingang 422,52 Mio Fr. (AWP-Konsens: 375,2 Mio) Umsatz 458,95 Mio Fr. (AWP-Konsens: 438,0 Mio) EBIT 55,47 Mio Fr. (AWP-Konsens: 48,3 Mio) EBIT-Marge 12,1 Prozent (AWP-Konsens: 11,0 Prozent) Reinergebnis 43,03 Mio Fr. (AWP-Konsens: 35,9 Mio) 2026/27: Ziele bestätigt, u.a. EBIT-Marge von 12 Prozent Sprecher: Noch zu wenig Visibilität für Mittelfrist-Zeitplan Bleiben konserverativ trotz erster positiver Signale vorbörsliche Indikation +3,9 Prozent - Cembra schliesst Übernahme von Santander-Fahrzeugfinanzierungsgeschäfts ab vorbörsliche Indikation -0,6 Prozent - Clariant Q3: Umsatz 968,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 936 Mio) EBITDA 144 Mio Fr. (AWP-Konsens: 156 Mio) EBITDA-Marge 14,9 Prozent (AWP-Konsens: 16,7 Prozent) EBITDA adj. 151,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 158 Mio) EBITDA-Marge adj. 15,6 Prozent (AWP-Konsens: 16,7 Prozent) Umsatz «Catalysts» steigt um 1,8 Prozent in LW 2026: Umsatz in Lokalwährungen etwa stabil erwartet EBITDA-Marge vor Sondereffekten von rund 18 Prozent prognostiziert Mittelfristziele bis spätestens 2027 bestätigt Auf Kurs für 100 Mio CHF Einsparungen bis 2027 vorbörsliche Indikation -4,1 Prozent - DKSH schliesst 100 Millionen Fr. Sustainability-Linked Loan mit OCBC ab vorbörsliche Indikation -0,9 Prozent - WISeQey 9M: Umsatz 17 Mio USD (VJ 11 Mio) WISeQey 2026: Umsatzziel von 27 bis 36 Mio USD bestätigt PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: Ausland: DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9136 (Vorabend*: 0,9160) - USD/CHF: 0,8157 (Vorabend*: 0,8182) - EUR/USD: 1,1201 (Vorabend*: 1,1195) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Vortag): -0,05 Prozent auf 14'803 Punkte - SMIM (Vortag): +0,83 Prozent auf 3'231 Punkte - SPI (Vortag): +0,10 Prozent auf 20'868 Punkte - DAX (Vortag): +0,63 Prozent auf 25'981 Punkte - CAC 40 (Vortag): +0,98 Prozent auf 8'048 Punkte

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