STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt steht am Mittwoch nach den Zwischenwahlen in den USA leicht unter Druck. Die ursprünglich vorbörslich indizierten Verluste haben sich aber reduziert. Die US-Wähler haben die Republikaner von Präsident Donald Trump abgestraft und der Demokratischen Partei die Kontrolle über den Kongress beschert. An den Finanzmärkten sorgt man sich nun einerseits um eine stärkere Regulierung des KI-Sektors durch die Demokraten. Andererseits droht in den USA nun das, was die Wall Street «Gridlock» nennt - politischer Stillstand. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: -0,09 Prozent auf 14'730 Punkte - Dow Jones: -0,38 Prozent auf 51'787 Punkte (Vortag) - Nasdaq Comp: +0,83 Prozent auf 25'372 Punkte (Vortag) - Nikkei 225: -1,42 Prozent auf 62'189 Punkte - Rohöl Brent: +0,73 Prozent auf 104,36 USD - Rohöl WTI: +0,66 Prozent auf 96,72 USD - Gold: +2,43 Prozent auf 4025,85 USD pro Unze - Bitcoin: 78'113 USD (+1,76 Prozent in den letzten 24h) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Sika baut digitales Angebot im Tunnel- und Bergbau aus (HEADLINE) - Barry Callebaut 2025/26: Volumenwachstum -0,7 Prozent (AWP-Konsens: -1,1 Prozent) Verkaufsmenge 2'109,87 Tsd t (AWP-Konsens: 2103 Tsd) Umsatz 12'189,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 12'458 Mio) EBIT adj. 594 Mio Fr. (AWP-Konsens: 600,8 Mio) EBIT 541 Mio Fr. (VJ 635,1 Mio) Reinergebnis 157,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 175,5 Mio) Dividende 29,00 Fr. (AWP-Konsens: 29,40 Fr.) Q4: Volumenwachstum +5,7 Prozent (Q3: +5,7 Prozent) 2026/27: Erwartet Volumenwachstum von 1 bis 3 Prozent Erwartet EBIT-Wachstum von 3 bis 5 Prozent in LW Verschuldungsgrad sinkt auf 2,9 (VJ 4,5) Hershey-Vertragsende belastet um rund 1 Prozent Fernando Aguirre und Daniela Bosshardt verlassen VR Ex-Diageo-Chefin Debra Crew für Verwaltungsrat nominiert Hershey-Vertrag läuft aus - neue Allianz mit Mondelez Schliessung von zwei Werken in USA und Grossbritannien vorbörsliche Indikation -3,8 Prozent - DocMorris übernimmt Medi24 und expandiert mit Teleclinic in die Schweiz Kaufpreis für Medi24 im niedrigen zweistelligen Mio-Fr-Bereich Schon im ersten Jahr substanzieller EBITDA-Beitrag erwartet Vollzug der Medi24-Übernahme für Dezember 2026 erwartet - DSM-Firmenich Q3: Umsatz 2368 Mio EUR (AWP-Konsens: 2360 Mio) Org. Wachstum 5,0 (AWP-Konsens: 5,1 Prozent) EBITDA adj. 482 Mio EUR (AWP-Konsens: 484 Mio) EBITDA-Marge adj. 20,4 Prozent (AWP-Konsens: 20,5 Prozent) 2026: Ausblick erhöht - org. Wachstum «rund» 5 Prozent (bislang 2-4 Prozent) EBITDA-Marge weiter bei rund 20 Prozent erwartet - Meier-Tobler erhält Übernahmeangebot aus Schweden Ahlsell bietet 45,50 Fr. je Aktie VR und Hauptaktionär empfehlen Annahme des Angebots einstimmig - R&S bestätigt vor Investorentag Jahresprognose und mittelfristige Ziele Umsatz 2026 weiter bei 410-420 Mio Fr. erwartet EBITDA-Marge 2026 weiter innerhalb der Guidance von 19-21 Prozent erwartet Rekordauftragsbestand von 380 Mio Fr. per Ende Oktober Neues Werk in Lodz hat im Oktober den Betrieb aufgenommen Amortisation des neuen Werks in Lodz innert 18 Monaten erwartet plant 2027+2028 Investitionen in die Modernisierung des irischen Werks vorbörsliche Indikation +0,3 Prozent - Rieter: Barmag-Chef Georg Stausberg übernimmt per sofort CEO-Posten Daniel Lippuner wird wegen Bonus-Differenzen nicht CEO vorbörsliche Indikation -0,1 Prozent - Aevis: Swiss Medical 9 Mte EBITDAR +17,3 Prozent, EBITDA +41,0 Prozent - Idorsia erhält FDA-Sonderstatus für Schlafmittel bei Kindern vorbörsliche Indikation +4,2 Prozent - Implenia erhält Auftrag für Ausbau eines Rechenzentrums in der Schweiz - Kudelski erweitert Zusammenarbeit mit U-Blox PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: Ausland: DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9175 (Vorabend*: 0,9186) - USD/CHF: 0,8161 (Vorabend*: 0,8209) - EUR/USD: 1,1242 (Vorabend*: 1,1190) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Vortag): -0,40 Prozent auf 14'743 Punkte - SMIM (Vortag): -0,21 Prozent auf 3'224 Punkte - SPI (Vortag): -0,34 Prozent auf 20'797 Punkte - DAX (Vortag): -0,45 Prozent auf 25'865 Punkte - CAC 40 (Vortag): -0,34 Prozent auf 8'020 Punkte

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