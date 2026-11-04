STIMMUNG
Der Schweizer Aktienmarkt steht am Mittwoch nach den Zwischenwahlen in den USA 
leicht unter Druck. Die ursprünglich vorbörslich indizierten Verluste haben sich
aber reduziert. Die US-Wähler haben die Republikaner von Präsident Donald Trump 
abgestraft und der Demokratischen Partei die Kontrolle über den Kongress 
beschert. An den Finanzmärkten sorgt man sich nun einerseits um eine stärkere 
Regulierung des KI-Sektors durch die Demokraten. Andererseits droht in den USA 
nun das, was die Wall Street «Gridlock» nennt - politischer Stillstand.

 
VORGABEN (08.40 Uhr)
- SMI vorbörslich bei JB: -0,09 Prozent auf 14'730 Punkte
- Dow Jones:              -0,38 Prozent auf 51'787 Punkte (Vortag)
- Nasdaq Comp:            +0,83 Prozent auf 25'372 Punkte (Vortag)
- Nikkei 225:             -1,42 Prozent auf 62'189 Punkte

- Rohöl Brent:            +0,73 Prozent auf 104,36 USD
- Rohöl WTI:              +0,66 Prozent auf 96,72 USD
- Gold:                   +2,43 Prozent auf 4025,85 USD pro Unze
- Bitcoin:                78'113 USD (+1,76 Prozent in den letzten 24h)

 
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Sika baut digitales Angebot im Tunnel- und Bergbau aus (HEADLINE)
       
- Barry Callebaut 2025/26: Volumenwachstum -0,7 Prozent (AWP-Konsens: -1,1 Prozent)
                           Verkaufsmenge 2'109,87 Tsd t (AWP-Konsens: 2103 Tsd)
                           Umsatz 12'189,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 12'458 Mio)
                           EBIT adj. 594 Mio Fr. (AWP-Konsens: 600,8 Mio)
                           EBIT 541 Mio Fr. (VJ 635,1 Mio)
                           Reinergebnis 157,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 175,5 Mio)
                           Dividende 29,00 Fr. (AWP-Konsens: 29,40 Fr.)
                       Q4: Volumenwachstum +5,7 Prozent (Q3: +5,7 Prozent)
                  2026/27: Erwartet Volumenwachstum von 1 bis 3 Prozent
                           Erwartet EBIT-Wachstum von 3 bis 5 Prozent in LW
                           Verschuldungsgrad sinkt auf 2,9 (VJ 4,5)
                           Hershey-Vertragsende belastet um rund 1 Prozent
                  Fernando Aguirre und Daniela Bosshardt verlassen VR
                  Ex-Diageo-Chefin Debra Crew für Verwaltungsrat nominiert
                  Hershey-Vertrag läuft aus - neue Allianz mit Mondelez 
                  Schliessung von zwei Werken in USA und Grossbritannien
                  vorbörsliche Indikation -3,8 Prozent

- DocMorris übernimmt Medi24 und expandiert mit Teleclinic in die Schweiz
   Kaufpreis für Medi24 im niedrigen zweistelligen Mio-Fr-Bereich 
   Schon im ersten Jahr substanzieller EBITDA-Beitrag erwartet
   Vollzug der Medi24-Übernahme für Dezember 2026 erwartet 

- DSM-Firmenich Q3: Umsatz 2368 Mio EUR (AWP-Konsens: 2360 Mio)
                    Org. Wachstum  5,0 (AWP-Konsens: 5,1 Prozent)                    
                    EBITDA adj. 482 Mio EUR (AWP-Konsens: 484 Mio)
                    EBITDA-Marge adj. 20,4 Prozent (AWP-Konsens: 20,5 Prozent)
              2026: Ausblick erhöht - org. Wachstum «rund» 5 Prozent (bislang 2-4 Prozent)
                    EBITDA-Marge weiter bei rund 20 Prozent erwartet
           
- Meier-Tobler erhält Übernahmeangebot aus Schweden 
    Ahlsell bietet 45,50 Fr. je Aktie
    VR und Hauptaktionär empfehlen Annahme des Angebots einstimmig

- R&S bestätigt vor Investorentag Jahresprognose und mittelfristige Ziele
      Umsatz 2026 weiter bei 410-420 Mio Fr. erwartet
      EBITDA-Marge 2026 weiter innerhalb der Guidance von 19-21 Prozent erwartet
      Rekordauftragsbestand von 380 Mio Fr. per Ende Oktober
      Neues Werk in Lodz hat im Oktober den Betrieb aufgenommen
      Amortisation des neuen Werks in Lodz innert 18 Monaten erwartet
      plant 2027+2028 Investitionen in die Modernisierung des irischen Werks
      vorbörsliche Indikation +0,3 Prozent

- Rieter: Barmag-Chef Georg Stausberg übernimmt per sofort CEO-Posten
          Daniel Lippuner wird wegen Bonus-Differenzen nicht CEO
          vorbörsliche Indikation -0,1 Prozent

- Aevis: Swiss Medical 9 Mte EBITDAR +17,3 Prozent, EBITDA +41,0 Prozent
- Idorsia erhält FDA-Sonderstatus für Schlafmittel bei Kindern
    vorbörsliche Indikation +4,2 Prozent
- Implenia erhält Auftrag für Ausbau eines Rechenzentrums in der Schweiz
- Kudelski erweitert Zusammenarbeit mit U-Blox

 
PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
Schweiz:

Ausland:

 
DEVISEN (08.40 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9175 (Vorabend*: 0,9186)
- USD/CHF: 0,8161 (Vorabend*: 0,8209)
- EUR/USD: 1,1242 (Vorabend*: 1,1190)
*21.00 Uhr

 
INDIZES VORTAG
- SMI (Vortag):              -0,40 Prozent auf 14'743 Punkte
- SMIM (Vortag):             -0,21 Prozent auf 3'224 Punkte
- SPI (Vortag):              -0,34 Prozent auf 20'797 Punkte
- DAX (Vortag):              -0,45 Prozent auf 25'865 Punkte
- CAC 40 (Vortag):           -0,34 Prozent auf 8'020 Punkte

awp-robot/rw/tp

(AWP)