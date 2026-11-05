STIMMUNG
Der Schweizer Aktienmarkt wird am Donnerstag seinen Rekordlauf wohl fortsetzen. 
Bereits am Vortag hatten die Börsen weltweit den überraschend deutlichen Sieg 
der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen gefeiert. Neben positiven US-Vorgaben 
sorgt auch ein weiter sinkender Ölpreis für Erleichterung. "Die Tür zu einer 
möglichen Jahresend-Rallye wurde gestern deutlich aufgestossen", sagte ein 
Händler.

 
VORGABEN (08.40 Uhr)
- SMI vorbörslich bei JB: +0,28 Prozent auf 15'065 Punkte
- Dow Jones:              +3,03 Prozent auf 53'356 Punkte (Vortag)
- Nasdaq Comp:            +1,44 Prozent auf 25'737 Punkte (Vortag)
- Nikkei 225:             -1,79 Prozent auf 61'078 Punkte

- Rohöl Brent:            +0,53 Prozent auf 95,12 USD
- Rohöl WTI:              -0,27 Prozent auf 87,88 USD
- Gold:                   +1,34 Prozent auf 4118,03 USD pro Unze
- Bitcoin:                80'397 USD (+2,94 Prozent in den letzten 24h)

 
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- ABB: China untersagt Übernahme von ABB Robotics durch SoftBank
     Sprecher: Kommentieren Veto von China nicht weiter 
     Vorbörsliche Indikation: -1,5 Prozent

 - Swiss Re 9 Mte: Reinergebnis 4173 Mio USD (AWP-Konsens: 3970 Mio)
                   Reinergebnis L&H Re 1527 Mio USD (AWP-Konsens: 1472 Mio)
                   Versicherungsumsatz 31'195 Mio USD (AWP-Konsens: 29'955 Mio)
                   Combined Ratio P&C 77,3 Prozent (VJ 77,6 Prozent)
                   Combined Ratio CorSo 86,4 Prozent (VJ 87,1 Prozent)
                   SST-Quote 259 Prozent
                   Eigenkapital 24,0 Mrd USD
             2026: Auf gutem Weg um Finanzziele zu erreichen
             Auf Kurs für Einsparungen von 500 Mio USD bis 2028
             CFO: Aktienrückkaufprogramm über 1,5 Mrd USD nahezu abgeschlossen
             vorbörsliche Indikation +1,2 Prozent

- Swisscom 9 Mte: Umsatz 10'936 Mio Fr. (AWP-Konsens: 10'885 Mio)
                  EBITDAaL 3833 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3850 Mio)
                  Reinergebnis 1011 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1041 Mio)
                  265 Mio Euro Synergien von Fastweb + Vodafone
                  Operating FCF 1,79 Mrd Fr. (+14,5 Prozent)
                  61 Mio Fr. Einsparungen in der Schweiz erreicht
            2026: Umsatz- und EBITDAaL-Ziele bestätigt
                  Umsatz von 14,7 bis 14,9 Mrd Fr. angepeilt
                  EBITDAaL 5,0 bis 5,1 Mrd Fr. erwartet
                  Neu Operating FCF von über 2,0 Mrd erwartet (bisher: rund 2,0)
                  Dividende von 27,00 Fr. angepeilt
                  Investitionen 3,0 bis 3,1 Mrd Fr. erwartet
                  Verschuldungsgrad unter 2,3x erw. (bisher: rund 2,3x)
                  Fastweb + Vodafone auf Kurs zu über 300 Mio Euro Synergien
            vorbörsliche Indikation -1,4 Prozent

- Holcim kauft australische Burdett Group mit 120 Mitarbeitern

- Aevis 9 Mte: Umsatz 789,4 Mio Fr. (VJ 899,2 Mio)
        Positive Effekte aus Lindberg-Restrukturierung ab 2027 voll wirksam

- Tecan Q3: Umsatzanstieg in LW von 6,9 Prozent
            Auftragseingang +3,1 Prozent in LW
            «Rewired»-Programm verläuft planmässig
            Im H2 2026 Zoll-Rückerstattungen von 6 Mio Fr. erhalten
      2026: Bereinigte EBITDA-Marge neu von 16,5-16,8 Prozent erw (zuvor 15,5-16,5 Prozent)
            Umsatzplus neu niedrig bis mittel 1-stell. erw. (zuvor niedrig)
      2028: Bereinigte EBITDA-Marge von 20 Prozent bestätigt
            Umsatzziel von 1 Milliarde Fr. bestätigt
      vorbörsliche Indikation +1,9 Prozent

- Valiant 9 Mte: Reinergebnis 114,15 Mio Fr. (AWP-Konsens: 114,1 Mio)
                 Geschäftserfolg 171,24 Mio Fr. (AWP-Konsens: 166,5 Mio)
                 Geschäftsertrag 415,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 410,6 Mio)
           2026: Gehen weiterhin von leicht höherem Konzerngewinn aus
           vorbörsliche Indikation +0,7 Prozent

- Züblin H1: Mietertrag 4,8 Mio Fr. (VJ 5 Mio)
             EBITDA 3,7 Mio Fr. (VJ 3,4 Mio)
             Reinergebnis 3 Mio Fr. (VJ 4,3 Mio)
             Leerstandsquote 4,4 Prozent (Ende März 4,3 Prozent)
          H2: Fokus auf die Erneuerung wichtiger Mietverträge
          
- CFT Q3: Umsatz 283,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 276,5 Mio)
- Evonext-Fusionspartner Ascend Sport Technology legt Zahlen offen 
- Kudelski beteiligt sich an Crowdstrike-Projekt gegen KI-Risiken 
- Molecular Partners präsentiert Daten zu MP0712 an Konferenzen 
- PEH H1: Reinergebnis 8,32 Mio EUR (VJ -23,1 Mio)
- Polypeptide: Samsung hält nach definitive Endergebnisses fast 98 Prozent

 
PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
Schweiz:
-

Ausland:
- DE: Auftragseingang Industrie September +3,3 Prozent gg VJ (Prog +3,3)

 
DEVISEN (08.40 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9169 (Vorabend*: 0,9172)
- USD/CHF: 0,8156 (Vorabend*: 0,8172)
- EUR/USD: 1,1242 (Vorabend*: 1,1223)
*21.00 Uhr

 
INDIZES VORTAG
- SMI (Vortag):              +1,90 Prozent auf 15'023 Punkte
- SMIM (Vortag):             +1,40 Prozent auf 3'269 Punkte
- SPI (Vortag):              +1,73 Prozent auf 21'158 Punkte
- DAX (Vortag):              +2,22 Prozent auf 26'438 Punkte
- CAC 40 (Vortag):           +1,96 Prozent auf 8'178 Punkte

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(AWP)