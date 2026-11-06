STIMMUNG
Am Schweizer Aktienmarkt dürfte es zum Wochenschluss erst einmal abwärts gehen. 
Dafür sprechen die tiefroten Vorgaben der Wall Street und aus Asien. In den USA 
verzeichnete der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 am Vortag den stärksten 
Tagesverlust seit dem Corona-Crash im März 2020. Technologielastige Börsen in 
Asien wie Südkorea und Japan sackten ebenfalls ab.

 
VORGABEN (08.41 Uhr)
- SMI vorbörslich bei JB: -1,05 Prozent auf 14'810 Punkte
- Dow Jones:              -3,44 Prozent auf 51'523 Punkte (Vortag)
- Nasdaq Comp:            -5,52 Prozent auf 24'315 Punkte (Vortag)
- Nikkei 225:             -5,96 Prozent auf 57'435 Punkte

- Rohöl Brent:            +1,26 Prozent auf 99,53 USD
- Rohöl WTI:              +0,93 Prozent auf 91,36 USD
- Gold:                   -1,08 Prozent auf 4045,16 USD pro Unze
- Bitcoin:                75'686 USD (-5,88 Prozent in den letzten 24h)

 
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Kühne+Nagel ernennt drei neue Länderchefs
- Schindler schliesst Aktienrückkaufprogramm ab
- AMS Osram verlängert Rückkauffrist für Wandelanleihe 2020-2027

- Aryzta Finanzchef Martin Huber verlässt das Unternehmen
         kündigt geordnete Nachfolgeregelung für CFO-Position an
         Details und Zeitpunkt des Abgangs noch offen
         vorbörsliche Indikation -4,1 Prozent

- Carlo Gavazzi H1: Umsatz 75,7 Mio Fr. (VJ 68,1 Mio)
                    Auftragseingang 78,6 Mio Fr. (VJ 68,1 Mio)
                    EBIT bei 3,7 Mio Fr. (VJ 1,3 Mio)
                    Reingewinn rund 2,9 Mio Fr. erwartet (VJ -0,4 Mio)
                    Free Cashflow wegen höherer Investitionen negativ

- Medacta 2026: senkt Umsatz- und Margenprognose
                Umsatzwachstum von rund 9 Prozent erwartet
                Bereinigte EBITDA-Marge etwa auf Vorjahresniveau erwartet
           bestätigt Ziele 2024-2027
           vorbörsliche Indikation -7,9 Prozent

- Asmallworld: SIX verhängt Busse von 40'000 Fr. wegen Ad-hoc-Verstoss
- BLKB: Baselbieter Landrat bewilligt neuen Zeitrahmen für PUK
- Molecular Partners präsentiert neue Daten zu T-Zell-Therapie MP0632

 
PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
Schweiz: -

Ausland:
- DE: Gesamtproduktion Sept +0,4 Prozent gg Vorjahr (Prognose +1,2)
      Gesamtproduktion Sept +0,7 Prozent gg Vormonat (Prognose -0,1)

 
DEVISEN (08.41 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9142 (Vorabend*: 0,9165)
- USD/CHF: 0,8183 (Vorabend*: 0,8165)
- EUR/USD: 1,1172 (Vorabend*: 1,1224)
*21.00 Uhr

 
INDIZES VORTAG
- SMI (Vortag):              -0,37 Prozent auf 14'968 Punkte
- SMIM (Vortag):             +0,00 Prozent auf 3'270 Punkte
- SPI (Vortag):              -0,34 Prozent auf 21'085 Punkte
- DAX (Vortag):              -0,43 Prozent auf 26'325 Punkte
- CAC 40 (Vortag):           +0,34 Prozent auf 8'205 Punkte

awp-robot/to/ls

(AWP)