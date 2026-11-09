STIMMUNG
Der Schweizer Aktienmarkt dürfte laut den vorbörslichen Indikationen mit 
moderaten Verlusten in die neue Woche starten. Damit setzt sich die am 
Freitagnachmittag gestartete Erholung vorerst nicht fort - trotz positiver 
Vorgaben. Insgesamt seien die Investoren auf Orientierungssuche und agierten 
entsprechend vorsichtig, meinen Händler.

 
VORGABEN (08.40 Uhr)
- SMI vorbörslich bei JB: -0,31 Prozent auf 14'750 Punkte
- Dow Jones:              -0,46 Prozent auf 51'286 Punkte (Freitag)
- Nasdaq Comp:            +1,09 Prozent auf 24'579 Punkte (Freitag)
- Nikkei 225:             +2,33 Prozent auf 58'776 Punkte

- Rohöl Brent:            -1,72 Prozent auf 96,63 USD
- Rohöl WTI:              -1,16 Prozent auf 89,78 USD
- Gold:                   +0,70 Prozent auf 4095,62 USD pro Unze
- Bitcoin:                74'173 USD (-1,96 Prozent seit Freitagmorgen)

 
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- ABB und Softbank erwägen für Robotik Abspaltung China-Geschäft (Bloomberg)
- Novartis: FDA untersucht nach Tumorfällen Risiko bei Zolgensma-Gentherapie 

- Sandoz bringt Semaglutid-Präparat in Brasilien auf den Markt

- Cicor  erhält Zuschlag für zwei Verteidigungsprogramme
     Aufträge haben 2027 Volumen von knapp 20 Mio Fr.
        
- CPH bestätigt Mittelfristziele anlässlich Investorentag
     2026: Umsatz und EBITDA leicht über VJ erwartet
           EBIT und Gewinn in etwa auf Level Vorjahr erwartet

- Glarner KB: S&P bestätigt «AA»-Rating mit stabilem Ausblick 

 
PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
Schweiz:

Ausland:
- DE: Importe September 4,2 Prozent gg Vormonat (Prognose 0,5)
      Exporte September 2,0 Prozent gg Vormonat (Prognose 0,5)
      Handelsbilanzsaldo September 15,6 Mrd Euro (Prognose 19,4)

 
DEVISEN (08.40 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9143 (Freitagabend*: 0,9141)
- USD/CHF: 0,8184 (Freitagabend*: 0,8206)
- EUR/USD: 1,1171 (Freitagabend*: 1,1139)
*21.00 Uhr

 
INDIZES VORTAG
- SMI (Freitag):              -1,14 Prozent auf 14'797 Punkte
- SMIM (Freitag):             -1,62 Prozent auf 3'217 Punkte
- SPI (Freitag):              -1,20 Prozent auf 20'832 Punkte
- DAX (Freitag):              -1,92 Prozent auf 25'820 Punkte
- CAC 40 (Freitag):           -0,81 Prozent auf 8'139 Punkte

awp-robot/uh/cf

(AWP)