STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt dürfte laut den vorbörslichen Indikationen mit moderaten Verlusten in die neue Woche starten. Damit setzt sich die am Freitagnachmittag gestartete Erholung vorerst nicht fort - trotz positiver Vorgaben. Insgesamt seien die Investoren auf Orientierungssuche und agierten entsprechend vorsichtig, meinen Händler. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: -0,31 Prozent auf 14'750 Punkte - Dow Jones: -0,46 Prozent auf 51'286 Punkte (Freitag) - Nasdaq Comp: +1,09 Prozent auf 24'579 Punkte (Freitag) - Nikkei 225: +2,33 Prozent auf 58'776 Punkte - Rohöl Brent: -1,72 Prozent auf 96,63 USD - Rohöl WTI: -1,16 Prozent auf 89,78 USD - Gold: +0,70 Prozent auf 4095,62 USD pro Unze - Bitcoin: 74'173 USD (-1,96 Prozent seit Freitagmorgen) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB und Softbank erwägen für Robotik Abspaltung China-Geschäft (Bloomberg) - Novartis: FDA untersucht nach Tumorfällen Risiko bei Zolgensma-Gentherapie - Sandoz bringt Semaglutid-Präparat in Brasilien auf den Markt - Cicor erhält Zuschlag für zwei Verteidigungsprogramme Aufträge haben 2027 Volumen von knapp 20 Mio Fr. - CPH bestätigt Mittelfristziele anlässlich Investorentag 2026: Umsatz und EBITDA leicht über VJ erwartet EBIT und Gewinn in etwa auf Level Vorjahr erwartet - Glarner KB: S&P bestätigt «AA»-Rating mit stabilem Ausblick PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: Ausland: - DE: Importe September 4,2 Prozent gg Vormonat (Prognose 0,5) Exporte September 2,0 Prozent gg Vormonat (Prognose 0,5) Handelsbilanzsaldo September 15,6 Mrd Euro (Prognose 19,4) DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9143 (Freitagabend*: 0,9141) - USD/CHF: 0,8184 (Freitagabend*: 0,8206) - EUR/USD: 1,1171 (Freitagabend*: 1,1139) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Freitag): -1,14 Prozent auf 14'797 Punkte - SMIM (Freitag): -1,62 Prozent auf 3'217 Punkte - SPI (Freitag): -1,20 Prozent auf 20'832 Punkte - DAX (Freitag): -1,92 Prozent auf 25'820 Punkte - CAC 40 (Freitag): -0,81 Prozent auf 8'139 Punkte

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