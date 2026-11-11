STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt wird am Mittwoch mit leichten Gewinnen erwartet. Zwar haben die US-Börsen nach überraschend hohen Inflationsdaten im Minus geschlossen, sich aber von ihren Tiefständen zum Börsenschluss in Europa noch etwas erholt. Die hohe Teuerung dürfte im Dezember wohl zu einer Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed führen. Verstärkt rücken am heutigen Tag Unternehmenszahlen in den Fokus. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: +0,11 Prozent auf 15'055 Punkte - Dow Jones: -0,30 Prozent auf 52'232 Punkte (Vortag) - Nasdaq Comp: -0,74 Prozent auf 25'066 Punkte (Vortag) - Nikkei 225: +1,31 Prozent auf 61'249 Punkte - Rohöl Brent: +0,60 Prozent auf 92,04 USD - Rohöl WTI: +0,19 Prozent auf 86,20 USD - Gold: +0,77 Prozent auf 4062,74 USD pro Unze - Bitcoin: 73'840 USD (-1,29 Prozent in den letzten 24h) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Alcon Q3: Kern-Betriebsmarge 21,8 Prozent (AWP-Konsens: 21,2 Prozent) Umsatz 2717 Mio USD (AWP-Konsens: 2728 Mio) Ergebnis je Aktie 0,54 USD (AWP-Konsens: 0,55 USD) Betriebsmarge 14 Prozent (AWP-Konsens: 14,1 Prozent) Kern-EPS 0,91 USD (AWP-Konsens: 0,88 USD) Umsatz Surgical 1480 Mio USD Umsatz Vision Care 1237 Mio USD Umsatz Implantables 422 Mio USD (-2 Prozent in LW) Anhaltender Konkurrenzdruck bei implantierbaren Linsen im US-Markt 2026: Umsatzwachstum neu bei 6 Prozent in LW erwartet (alt: 5-7 Prozent) Wachstum Kern-EPS neu von 12-14 Prozent erwartet (alt: 12-15 Prozent) Op. Kernmarge neu Anstieg um 100-150 BP erwartet alt: (90-190 BP) Effizienzprogramm soll neu Einsparungen von 130 Mio USD bringen vorbörsliche Indikation -3,9 Prozent - Swiss Life 9 Mte: TPAM-Nettoneugeld 8470 Mio Fr. (AWP-Konsens: 9525 Mio) AuM TPAM 160'676 Mio Fr. (AWP-Konsens: 158'861 Mio) Prämienvolumen 17'436 Mio Fr. (AWP-Konsens: 16'610 Mio) Fee-Erträge 2042 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2025 Mio) SST 205 Prozent (AWP-Konsens: 214 Prozent) Haben positive Entwicklung aus dem H1 fortgesetzt Sind mit Programm 2027 gut auf Kurs führt Investorentag durch am 1. Dezember 2027 vorbörsliche Indikation -0,9 Prozent - Logitech gönnt allen Mitarbeitenden einen Tag frei zum Gamen - Novartis: Ianalumab zeigt weitere Verbesserungen nach zwei Jahren - Ypsomed H1: EBIT Delivery Systems 102,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 95,7 Mio) Umsatz Delivery Systems 286,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 281,2 Mio) EBIT-Marge Delivery Systems 35,7 Prozent (AWP-Konsens: 34,0 Prozent) Umsatz 317,6 Mio Fr. (VJ 362,7 Mio) EBIT 99,8 Mio Fr. (VJ 151,7 Mio) Reinergebnis 85,5 Mio Fr. (VJ 139,1 Mio) Rekordzahl von 30 neuen Projekten gewonnen Besonders starke Nachfrage bei Autoimmuntherapien Mittelfristziele bestätigt - 2029/30 Umsatz von 0,9-1,1 Mrd. Fr. 2026/27: Ausblick erhöht EBIT neu 220-240 Mio Fr. erwartet (zuvor 210-230 Mio) Neu Umsatzwachstum von 13-16 Prozent erwartet (zuvor 12-15 Prozent) 2029/30: EBIT zwischen 280 und 340 Millionen Franken erwartet vorbörsliche Indikation +3,1 Prozent - SoftwareOne Q3: EBITDA adj. 79,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 77,0 Mio) Umsatz 377,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 370,1 Mio) EBITDA-Marge adj. 21,1 Prozent (AWP-Konsens: 20,9 Prozent) LFL-Wachstum 7,4 Prozent (AWP-Konsens: 6,9 Prozent) 2026: Prognose für bereinigte EBITDA-Marge auf über 24 Prozent erhöht Mittleres bis hohes einstelliges Umsatzwachstum bestätigt vorbörsliche Indikation +2,1 Prozent - Zehnder konsolidiert Produktion von Wärmetauschern in Europa in Reinsdorf erwartet jährliche Einsparungen von rund 2,5 Mio EUR - Aryzta-VR Alejandro Legarda tritt mit sofortiger Wirkung zurück - Diese vier Schokoladen-Trends erwartet Barry Callebaut ab 2027 - Bioversys präsentiert Phase-2-Daten zu Tuberkulose-Mittel PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: Ausland: - DE: Konsumentenpreise HVPI Oktober +2,8 Prozent gg VJ (Prog +2,8) - 2. Schätzung Konsumentenpreise Oktober -0,2 Prozent gg VM (Prog -0,2) - 2. Schätzung Konsumentenpreise Oktober +2,8 Prozent gg VJ (Prog +2,8) - 2. Schätzung DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9228 (Vorabend*: 0,9212) - USD/CHF: 0,8273 (Vorabend*: 0,8251) - EUR/USD: 1,1154 (Vorabend*: 1,1165) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Vortag): +0,61 Prozent auf 15'038 Punkte - SMIM (Vortag): +0,01 Prozent auf 3'237 Punkte - SPI (Vortag): +0,53 Prozent auf 21'144 Punkte - DAX (Vortag): +0,31 Prozent auf 26'347 Punkte - CAC 40 (Vortag): +0,55 Prozent auf 8'279 Punkte

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