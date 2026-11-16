STIMMUNG
Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Montag ein verhaltener Start in die 
neue Woche ab. Nach der starken Vorwoche könnte sich die am Freitag gestartete 
Konsolidierung vorerst fortsetzen. Im Zentrum des Interesses steht derzeit der 
Tech-Sektor, denn am Dienstag wird Nvidia als wichtiger Taktgeber Zahlen 
vorlegen und am Donnerstag dürfte voraussichtlich der Börsengang des 
KI-Anbieters Anthropic mit dem Chatbot Claude über die Bühne gehen.

 
VORGABEN (08.40 Uhr)
- SMI vorbörslich bei JB: -0,07 Prozent auf 15'095 Punkte
- Dow Jones:              +0,10 Prozent auf 52'348 Punkte (Freitag)
- Nasdaq Comp:            -0,91 Prozent auf 25'136 Punkte (Freitag)
- Nikkei 225:             -2,42 Prozent auf 59'662 Punkte

- Rohöl Brent:            +0,26 Prozent auf 96,09 USD
- Rohöl WTI:              +0,45 Prozent auf 88,96 USD
- Gold:                   -0,63 Prozent auf 3855,91 USD pro Unze
- Bitcoin:                64'918 USD (-5,62 Prozent seit Freitagmorgen)

 
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Novartis: erhält positive EU-Empfehlung für Cosentyx bei Jugendlichen
            vorbörsliche Indikation -0,1 Prozent

- Roche: erhält FDA-Zulassung für Gazyva bei seltener Nierenkrankheit
         Gazyva erste je zugelassene Therapie für seltene Nierenerkrankung
         vorbörsliche Indikation -0,1 Prozent

- Sandoz bringt Augenmedikament Enzeevu in den USA auf den Markt
          vorbörsliche Indikation -0,1 Prozent

- EvoNext veröffentlicht geprüfte Jahresrechnung von Ascend Sport Technology

- GKB: bestätigt Eingang einer millionenschweren Zivilklage 
       weist Schadenersatz-Klage von Remo Stoffel als haltlos zurück
- Sulzer erhält Auftrag aus der Rohölindustrie in Venezuela

 
PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
Schweiz:

Ausland:
CN: OCT INDUSTRIAL OUTPUT +4.8 Prozent Y/Y VS MEDIAN +5.3 Prozent Y/Y: NBS
    OCT RETAIL SALES +0.4 Prozent Y/Y VS MEDIAN +0.8 Prozent Y/Y
    OCT UNEMPLOYMENT RATE +5.1 Prozent VS SEP +5.2 Prozent

 
DEVISEN (08.40 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9243 (Freitagabend*: 0,9253)
- USD/CHF: 0,8390 (Freitagabend*: 0,8394)
- EUR/USD: 1,1017 (Freitagabend*: 1,1023)
*21.00 Uhr

 
INDIZES VORTAG
- SMI (Freitag):              -0,29 Prozent auf 15'106 Punkte
- SMIM (Freitag):             +0,10 Prozent auf 3'272 Punkte
- SPI (Freitag):              -0,25 Prozent auf 21'258 Punkte
- DAX (Freitag):              -0,08 Prozent auf 26'750 Punkte
- CAC 40 (Freitag):           +0,09 Prozent auf 8'369 Punkte

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(AWP)