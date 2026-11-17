STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag nach dem Rekordlauf vom Vortag tiefer starten. Belastend wirken die schwachen Vorgaben aus den USA und Asien, wo sich der Ausverkauf bei Technologie- und KI-Werten zuletzt verschärft hat. Anders als am Montag sind defensive Titel hierzulande vorerst kaum eine Stütze. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: -0,44 Prozent auf 15'125 Punkte - Dow Jones: -1,41 Prozent auf 51'608 Punkte (Vortag) - Nasdaq Comp: -2,49 Prozent auf 24'510 Punkte (Vortag) - Nikkei 225: -1,34 Prozent auf 58'860 Punkte - Rohöl Brent: -0,81 Prozent auf 91,69 USD - Rohöl WTI: -0,89 Prozent auf 84,96 USD - Gold: +0,45 Prozent auf 3873,44 USD pro Unze - Bitcoin: 64'628 USD (-0,49 Prozent in den letzten 24h) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Amrize investiert 16 Millionen Dollar in Expansion des Memphis-Terminals vorbörsliche Indikation -0,7 Prozent - Lonza lizenziert Technologie zur Überwindung der Blut-Hirn-Schranke an CMS vorbörsliche Indikation -0,7 Prozent - Novartis: FDA lässt Cosentyx für Polymyalgia rheumatica zu vorbörsliche Indikation -0,7 Prozent - Roche: FDA lässt Brustkrebswirkstoff Giredestrant zu vorbörsliche Indikation -0,1 Prozent - Zurich: Mit Beazley Kapitalfreisetzung nun von mind. 1,8 Milliarde erw. Kostensynergien sollen über 150 Mio USD liegen rechnet mit Beazley nun mit 1,5 Mrd Umsatzwachstum pro Jahr Pro-forma Prämienvolmen Spezialversicherung mit Beazley von 15,7 Mrd bekräftigt am Investorentag 2027-Ziele - Erreichen oder übertreffen Werden mit Beazley zum weltweit führenden Spezialversicherer Mittelfristig Return on Investment (ROI) von mind. 12 Prozent erwartet vorbörsliche Indikation +0,4 Prozent - VAT: schliesst Übernahme von Atonarp ab Alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen wurden erteilt Transaktion wird über Kreditfazilität von 110 Mio Fr. finanziert vorbörsliche Indikation -1,1 Prozent - Mindmaze sichert sich 4 Millionen Franken Finanzierung von Investoren PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: Ausland: DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9242 (Vorabend*: 0,9241) - USD/CHF: 0,8399 (Vorabend*: 0,8399) - EUR/USD: 1,1003 (Vorabend*: 1,1002) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Vortag): +0,57 Prozent auf 15'193 Punkte - SMIM (Vortag): -0,12 Prozent auf 3'268 Punkte - SPI (Vortag): +0,42 Prozent auf 21'346 Punkte - DAX (Vortag): -0,57 Prozent auf 26'599 Punkte - CAC 40 (Vortag): -0,20 Prozent auf 8'352 Punkte

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