STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Freitag an seine Vortagesverluste anknüpfen. Dafür sprechen auch die klar negativen Vorgaben der Wall Street und aus Asien. Die zunehmende Risikoaversion belastet. Vor allem Technologie- und KI-Werte stehen erneut unter verstärktem Verkaufsdruck. Der historische Börsengang von Anthropic am Vortag konnte die Stimmung nicht drehen. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: -0,59 Prozent auf 14'635 Punkte - Dow Jones: -2,19 Prozent auf 49'097 Punkte (Vortag) - Nasdaq Comp: -2,25 Prozent auf 23'879 Punkte (Vortag) - Nikkei 225: -5,06 Prozent auf 56'437 Punkte - Rohöl Brent: +0,54 Prozent auf 92,48 USD - Rohöl WTI: -0,25 Prozent auf 83,00 USD - Gold: -2,24 Prozent auf 3545,53 USD pro Unze - Bitcoin: 61'659 USD (-2,97 Prozent in den letzten 24h) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - UBS-Fondsgesellschaften kaufen Üetlihof von norwegischem Staatsfonds - Asmallworld: Verwaltungsratspräsident Michael Manz tritt per sofort zurück - Avolta erhält ersten Gastronomieauftrag am brasilianischen Flughafen Guarulhos - Barry Callebaut baut Produktion in Indien aus - Bioversys: Phase-2a-Studie zeigt Wirksamkeit bei Tuberkulose - Varia US vollzieht Immobilien-Deal mit Brookfield PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: Ausland: - DE: Erzeugerpreise Okt +8,1 Prozent gg Vorjahr (Prognose +7,3) Erzeugerpreise Okt +1,4 Prozent gg Vormonat (Prognose +1,0) - GB: Einzelhandelsumsatz Oktober 2,3 Prozent gg Vorjahr (Prognose 1,7) Einzelhandelsumsatz Oktober 0,7 Prozent gg Vormonat (Prognose 0,0) DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9251 (Vorabend*: 0,9263) - USD/CHF: 0,8418 (Vorabend*: 0,8441) - EUR/USD: 1,0989 (Vorabend*: 1,0974) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Vortag): -1,10 Prozent auf 14'722 Punkte - SMIM (Vortag): -0,60 Prozent auf 3'197 Punkte - SPI (Vortag): -1,00 Prozent auf 20'728 Punkte - DAX (Vortag): -1,06 Prozent auf 25'464 Punkte - CAC 40 (Vortag): -0,81 Prozent auf 8'081 Punkte

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