STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt könnte am Montag zu einem Stabilisierungsversuch ansetzen. Nachdem der Leitindex SMI zu Beginn der Vorwoche ein neues Allzeithoch bei 15'272 Punkten markiert hatte, rasselte er im Zuge der Schwäche des Tech-Sektors bis zum Börsenschluss am Freitag um rund 700 Punkte in die Tiefe. Der technologielastige Nasdaq 100 sackte allein am Freitag um über 5 Prozent ab, nachdem die Freude über den ersten Handelstag von Anthropic der Ernüchterung gewichen ist. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: +0,09 Prozent auf 14'585 Punkte - Dow Jones: -1,93 Prozent auf 48'147 Punkte (Freitag) - Nasdaq Comp: -5,28 Prozent auf 22'618 Punkte (Freitag) - Nikkei 225: geschlossen wegen Feiertag - Rohöl Brent: -0,51 Prozent auf 92,10 USD - Rohöl WTI: -0,49 Prozent auf 83,00 USD - Gold: +2,65 Prozent auf 3626,27 USD pro Unze - Bitcoin: 61'442 USD (-0,45 Prozent seit Freitagmorgen) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB übernimmt Ziehl-Abegg für 2,65 Milliarden Dollar Marge Ziehl-Abegg wird in 3 Jahren auf dem Niveau Antriebstechnik liegen Abschluss der Transaktion in der zweiten Jahreshälfte 2027 erwartet vorbörsliche Indikation +1,1 Prozent - Julius Bär 10 Mte: Nettoneugeld 8,5 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 10,1 Mrd) AuM 553 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 556 Mrd) Bruttogewinn-Marge 82 BP (AWP-Konsens: 84 BP) Cost/Income-Ratio 64 Prozent (AWP-Konsens: 65 Prozent) Vorsteuergewinn adj. 1,3 Mrd. Fr Betriebsertrag in allen Regionen gg 2025 stark gestiegen Noch aufzulösende Kundenbeziehungen «weniger als 2,5 Prozent der AuM» 2026: deutlich höheren IFRS- bzw. adj. Konzerngewinn erwartet Gruppe bekräftigt ihre Finanzziele - Novartis: Leqvio senkt Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall vorbörsliche Indikation -0,1 Prozent - Partners Group übernimmt Fähr- und Logistikanbieter Straitnz - Avolta eröffnet 2027 Café mit PDL Coffee am Flughafen Dubai - Clariant hat laut Bloomberg Interesse an US-Konzern Ashland vorbörsliche Indikation -0,4 Prozent - Epic Suisse 9 Mte: Gesamtertrag inkl. Mietertrag 53,4 Mio Fr. (VJ 51,1 Mio) Portfoliowert Ende September 1,67 Mrd. Fr. - Newron sichert Patentschutz für Evenamide bis 2046 - SMG ernennt Ken Wirth zum Verkaufsleiter im Immobiliengeschäft PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: Ausland: DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9222 (Freitagabend*: 0,9201) - USD/CHF: 0,8382 (Freitagabend*: 0,8387) - EUR/USD: 1,1001 (Freitagabend*: 1,0970) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Freitag): -1,02 Prozent auf 14'572 Punkte - SMIM (Freitag): -1,26 Prozent auf 3'157 Punkte - SPI (Freitag): -1,13 Prozent auf 20'494 Punkte - DAX (Freitag): -2,60 Prozent auf 24'803 Punkte - CAC 40 (Freitag): -1,89 Prozent auf 7'928 Punkte

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