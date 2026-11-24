STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag freundlich in den Handel starten. Nach den kräftigen Gewinnen vom Vortag fallen die Avancen allerdings moderater aus. Im Fokus bleiben die Technologiewerte. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: +0,37 Prozent auf 14'790 Punkte - Dow Jones: +3,01 Prozent auf 49'595 Punkte (Vortag) - Nasdaq Comp: +6,51 Prozent auf 24'090 Punkte (Vortag) - Nikkei 225: +3,91 Prozent auf 58'645 Punkte - Rohöl Brent: unverändert auf 89,37 USD - Rohöl WTI: +0,06 Prozent auf 80,22 USD - Gold: -0,33 Prozent auf 3622,14 USD pro Unze - Bitcoin: 60'425 USD (-1,67 Prozent in den letzten 24h) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche erhält weitere US-Zulassung für Hoffnungsträger Giredestrant vorbörsliche Indikation +0,9 Prozent - Holcim schliesst Angebot für Pacasmayo-Aktien ab - Nestlé schliesst nach Erdbeben Fabrik in Kolumbien - EFG 10 Mte: Bruttomarge bei 89 Basispunkten (H1 91 BP) AuM 206,1 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 206 Mrd) Neugeldzufluss 9,2 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 9,5 Mrd) Cost/Income-Ratio 71,8 Prozent (AWP-Konsens: 71,3 Prozent) Reingewinn von rund 300 Mio Fr. erwartet Bruttomarge 89 BP (AWP-Konsens: 90 BP) Sind zuversichtlich für Ziele 2026 bis 2028 CEO: Konnten Momentum aus H1 halten Wachsen weiter profitabel und nachhaltig Alle Regionen haben um Wachstum beigetragen Weitere Fortschritte bei Engagements neuer CROs Werden Kosten bis 2028 um 70 bis 80 Mio CHF reduzieren vorbörsliche Indikation -2,9 Prozent - Jungfraubahn will Schilthornbahn übernehmen Angebot bei 1800 Fr.. je Aktie Grossaktionäre (52,3 Prozent) dienen an - Barry Callebaut baut dritte Schokoladenfabrik in Indonesien - Clariant bestätigt Gespräche zu möglicher Ashland-Übernahme vorbörsliche Indikation -1,7 Prozent - Cosmo investiert in KI-Startup für Operationssäle - Vaudoise kann Procimmo-Übernahme abschliessen PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: Ausland: DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9182 (Vorabend*: 0,9176) - USD/CHF: 0,8422 (Vorabend*: 0,8416) - EUR/USD: 1,0902 (Vorabend*: 1,0904) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Vortag): +1,12 Prozent auf 14'736 Punkte - SMIM (Vortag): +0,73 Prozent auf 3'180 Punkte - SPI (Vortag): +1,08 Prozent auf 20'716 Punkte - DAX (Vortag): +2,15 Prozent auf 25'337 Punkte - CAC 40 (Vortag): +1,48 Prozent auf 8'045 Punkte

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