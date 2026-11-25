STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt wird nach den turbulenten Vortagen am Mittwoch mit moderaten Gewinnen erwartet. Dabei sind die Vorgaben gemischt und gerade im Tech-Sektor dürfte die Geschichte um die überraschende Rückkehr des Nvidia-Chefs weiter für Gesprächsstoff sorgen. Im Hintergrund kursieren zudem wieder Gerüchte um neue Zollerhöhungen. All das begrenze den Risikoappetit der Anleger und defensive Indizes wie der SMI könnten zum sicheren Hafen werden, kommentierte ein Händler. Am Nachmittag stehen insbesondere US-Inflationsdaten im Fokus. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: +0,48 Prozent auf 14'805 Punkte - Dow Jones: +0,85 Prozent auf 50'019 Punkte (Vortag) - Nasdaq Comp: -1,48 Prozent auf 23'734 Punkte (Vortag) - Nikkei 225: -2,78 Prozent auf 57'012 Punkte - Rohöl Brent: -1,61 Prozent auf 89,93 USD - Rohöl WTI: -1,84 Prozent auf 80,54 USD - Gold: -0,89 Prozent auf 3524,72 USD pro Unze - Bitcoin: 58'800 USD (-2,54 Prozent in den letzten 24h) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Addex Q3: Reinergebnis -1,9 Mio Fr. (VJ -1,6 Mio) Flüssige Mittel 2,2 Mio Fr. (Q2: 0,8 Mio) stellt im dritten Quartal Weichen für weitere Strategie - AMS Osram reserviert Kapazitäten in Kulim 2 für Samsung-Display-Partnerschaft investiert 210 Mio EUR mit Samsung Display in Microled-Technologie Umsatzpotenzial im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich In kommenden Jahren jährliche Umsätze im hohen 2-st Mio-Bereich Samsung Display hält nach Closing rund 9,1 Prozent vorbörsliche Indikation +26,5 Prozent - Avolta baut Präsenz am Nashville International Airport aus vorbörsliche Indikation +0,3 Prozent - Polypeptide: erhöht Margen-Erwartung für 2026 2026: Ebitda-Marge von rund 20 Prozent erw. (bisher hoher Zehnerbereich) Umsatzwachstum von rund 30 Prozent erw. (bisher 20-25 Prozent) Mittelfristausblick bestätigt PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: Ausland: DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9138 (Vorabend*: 0,9160) - USD/CHF: 0,8353 (Vorabend*: 0,8352) - EUR/USD: 1,0939 (Vorabend*: 1,0966) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Vortag): -0,01 Prozent auf 14'734 Punkte - SMIM (Vortag): -0,33 Prozent auf 3'170 Punkte - SPI (Vortag): -0,12 Prozent auf 20'691 Punkte - DAX (Vortag): -1,26 Prozent auf 25'018 Punkte - CAC 40 (Vortag): -0,05 Prozent auf 8'040 Punkte

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