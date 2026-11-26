STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Donnerstag gemäss den vorbörslichen Kursen markant höher in die Sitzung starten. Nach den Verlusten des Vortages, begründet unter anderem durch die neuen Zoll-Ankündigungen aus den USA, kommt es offenbar zu einer Gegenbewegung unter Führung der Leitbörsen in den USA. Dort haben sich die Kurse per Saldo zwar nur moderat verändert, nach Börsenschluss in Europa kam es jedoch nach vorerst massiven Verlusten zu einer selten gesehenen Aufholjagd. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: +1,40 Prozent auf 14'870 Punkte - Dow Jones: +0,33 Prozent auf 50'183 Punkte (Vortag) - Nasdaq Comp: -0,62 Prozent auf 23'586 Punkte (Vortag) - Nikkei 225: +0,86 Prozent auf 57'499 Punkte - Rohöl Brent: -0,17 Prozent auf 94,45 USD - Rohöl WTI: +0,08 Prozent auf 83,75 USD - Gold: -0,46 Prozent auf 3572,73 USD pro Unze - Bitcoin: 60'584 USD (+3,11 Prozent in den letzten 24h) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Givadan: Millionenbussen für Parfümkartell - Givaudan zieht Konsequenzen Felix Mayr-Harting wird per 1. Januar 2027 neuer Riechstoffchef CEO: Vergleich wird Cashflow und Schulden temporär belasten Dividendenpolitik bleibt trotz Vergleichszahlungen unverändert Ziele bis 2030 bleiben unverändert Bereinigte EBITDA-Marge 2026 weiterhin bei +/- 24 Prozent erwartet Verfahren laufen u.a. noch in Schweiz, Mexiko, Brasilien,Indien vorbörsliche Indikation +0,8 Prozent - Bachem: Setzen auch künftig vorrangig auf organisches Wachstum (Investorentag) Planen Investitionsprogramm 2027-2031 von 25-30 Prozent des Umsatzes Schwerpunkt Investitionsprogramm im Ausbau der Schweizer Standorte Prüfen ergänzende Finanzierung über Anleihen F&E-Ausgaben werden bis 2031 auf 40 Mo Fr. jährlich erhöht Peptide bleiben das Kerngeschäft und finanzielle Fundament 2031: Jährliches Umsatzwachstum in LW von 15-18 Prozent angestrebt EBITDA-Marge in Lokalwährungen von 33-35 Prozent angestrebt vorbörsliche Indikation -2,7 Prozent - Elma 2026: Nettoumsatz von 162 bis 179 Mio Fr. erwartet Positives EBIT für Gesamtjahr erwartet Neues Werk in Timisoara in Betrieb genommen - Glarner Kantonalbank lanciert neue Strategie «MOVE30» 2030: Cost-Income-Ratio von maximal 60,0 Prozent angestrebt Gesamtkapitalquote von mindestens 17,0 Prozent angestrebt EK-Rendite vor Steuern von mindestens 7,0 Prozent angestrebt - Orior 2026: senkt Jahresprognose aufgrund eines herausfordernden Marktumfelds Erwarten neu org. Umstzrückgang von -8 bis -9 Prozent Adj. EBITDA-Marge auf 5,0 Prozent bis 5,3 Prozent gesenkt Neu Capex von 26-28 Mio Fr. erwartet Weiter von allen Bereichen pos. EBITDA-Beitrag erwartet - Montana Aerospace: mit aoGV für VR-Wahl ehemaligen CEO Kai Arndt zur Wahl vorgeschlagen PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: Ausland: - DE: GFK-Konsumklima für Dezember -30,2 Pkt (Prognose -30,0); gg -30,9 DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9129 (Vorabend*: 0,9123) - USD/CHF: 0,8318 (Vorabend*: 0,8309) - EUR/USD: 1,0975 (Vorabend*: 1,0979) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Vortag): -0,47 Prozent auf 14'665 Punkte - SMIM (Vortag): -0,49 Prozent auf 3'154 Punkte - SPI (Vortag): -0,51 Prozent auf 20'586 Punkte - DAX (Vortag): -1,26 Prozent auf 24'702 Punkte - CAC 40 (Vortag): -0,75 Prozent auf 7'981 Punkte

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