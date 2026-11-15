Sacharowa reagierte damit nach Angaben der Staatsagentur Tass auf eine Äusserung von Bundeskanzler Friedrich Merz. Dieser hatte betont, man müsse nicht mit Russland über Fragen einer europäischen Sicherheitsarchitektur sprechen. «Darüber müssen wir nicht sprechen, die gibt es», sagte Merz. Die europäischen Staats- und Regierungschefs haben das Ansinnen Moskaus zuletzt bei ihrem Gipfel in Dublin zurückgewiesen./cha/DP/zb