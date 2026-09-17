Die Ukraine wehrt sich seit Februar 2022 gegen eine grossangelegte russische Invasion. Die Zahl der militärischen Toten unterliegt dabei der Geheimhaltung. Zwar sprach der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zuletzt von etwa 50.000 getöteten ukrainischen Soldaten, doch gehen Schätzungen auf der Basis von Todesanzeigen von mehr als 200.000 Gefallenen aus. Auf russischer Seite wird die Zahl der toten Soldaten auf inzwischen mehr als 350.000 geschätzt./ast/DP/stk