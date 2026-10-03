Bereits im Mai Warnung aus Moskau

Moskau hatte bereits im Mai alle Ausländer vor einem Besuch oder Aufenthalt in Kiew gewarnt. Zwar hätten einige Länder ihre Bürger bereits vor Reisen in die Ukraine gewarnt, doch stelle Russland fest, «dass nicht alle diese Warnungen beachtet haben und ihr Leben bewusst einer tödlichen Gefahr aussetzen». Die Verantwortung für «mögliche negative Folgen» liege daher vollständig bei denjenigen, die diese Warnung ignorieren.