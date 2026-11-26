Verantwortlich für den starken Anstieg der Vermögen der Superreichen waren laut der «Bilanz» auch die von der KI-Welle getriebenen Börsen. Doch das galt nicht für alle: So zählen die Partners-Group-Gründer Marcel Erni, Alfred Gantner und Urs Wietlisbach wegen des Kurseinbruchs bei ihrem Unternehmen zu den grössten Verlierern in der diesjährigen Rangliste. Ihr Vermögen ist je um rund 500 Millionen geschrumpft, beläuft sich aber immer noch auf über 2 Milliarden.