MSC Shipmanagement hat den Sitz in Limassol auf Zypern und gehört vollständig zur MSC-Gruppe. Die Gesellschaft kümmert sich innerhalb des Konzerns unter anderem um das technische Management von Schiffen, deren Wartung und die Besatzungen. Nach eigenen Angaben betreut sie zusammen mit ihren Crewing-Büros und den Schiffsbesatzungen rund 35'000 Beschäftigte. MSC mit Hauptsitz in Genf ist die weltweit grösste Containerreederei.