Kostenlose Fahrten mit Sicherheitsfahrer an Bord

Das Angebot ist den Angaben zufolge zunächst kostenlos. Bei jeder Fahrt sitzt eine geschulte Sicherheitskraft mit im Wagen, die allerdings nicht das Lenkrad steuert. Sie ist dafür da, um im Notfall eingreifen zu können. Grundlage für den Betrieb sind Erprobungsgenehmigungen für das hochautomatisierte Fahren (Level 4), die das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) an Momenta erteilt hat. Der Zugang für Fahrgäste sowie das Betriebsgebiet sollen schrittweise ausgeweitet werden.