«Körperhafte Künstliche Intelligenz wird die Art und Weise, wie die Welt Dinge herstellt, bewegt und produziert, von Grund auf verändern», erklärte Gründer und Vorstandschef Zhaopeng Chen. Das Ziel des Unternehmens sei es, intelligente Roboter flächendeckend an der Seite von Menschen in Fabriken und Lagerhallen arbeiten zu lassen. «Wir bringen diese Technologie aus dem Labor direkt in die industrielle Serienfertigung», so Chen.