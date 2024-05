Der weltgrösste Rückversicherer Munich Re wird trotz eines hohen Milliardengewinns im ersten Quartal nicht übermütig. Ob der Vorstand sein Gewinnziel von 5 Milliarden Euro in diesem Jahr anhebt, will er frühestens im Sommer entscheiden. Hohe Schäden etwa durch Hurrikans in den USA könnten die Pläne ohnehin durchkreuzen. Unterdessen scheint der jahrelange Preisanstieg in der Schaden- und Unfall-Rückversicherung ein Ende zu finden. An der Börse kamen die Neuigkeiten vom Mittwoch dennoch gut an.