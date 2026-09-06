Laut einer Umfrage der Ratingagentur Moody's erwarten 86 Prozent der befragten Erstversicherer weiter sinkende Preise. In der Schadenversicherung etwa für Wohngebäude, Industrieanlagen und Autos rechnen die meisten sogar mit Abschlägen von mehr als 7,5 Prozent. Besonders starke Rückgänge erwarten sie in den USA und der Karibik, wo Hurrikans und andere Wirbelstürme immer wieder Milliardenschäden anrichten. Zuletzt war die Region allerdings glimpflich davongekommen.