Die Rückversicherungsbranche hatte bei ihren Kunden in den Jahren nach der Corona-Pandemie kräftige Prämienerhöhungen durchgesetzt. Hatten die Preise für Rückversicherungsschutz 2017 noch einen langjährigen Tiefpunkt erreicht, stiegen sie danach zunächst in kleinen Schritten und sprangen 2023 kräftig in die Höhe, wie aus Zahlen des Maklers Guy Carpenter zur Katastrophen-Rückversicherung hervorgeht. Ab 2025 setzte schliesslich wieder ein Preisrückgang ein, der sich 2026 verstärkte.