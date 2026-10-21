In beiden Fällen sind die hohen Bewertungen in hohem Masse eine Wette darauf, dass Musk seine Versprechen künftiger Erfolge einlösen kann. Er will Tesla vom Verkauf von Elektroautos auf selbstfahrende Robotaxis und humanoide Roboter umstellten. In beiden Bereichen trifft die Firma auf starke Konkurrenz. SpaceX fing mit Raketenstarts an, verdient das Geld inzwischen aber vor allem mit dem Satelliteninternet-Dienst Starlink und KI-Rechenzentren. Musk stellt für die Zukunft auch Rechenzentren in der Erdumlaufbahn in Aussicht - allerdings gibt es Zweifel, ob das machbar ist.