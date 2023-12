Tech-Milliardär Elon Musk hat den seit 2018 gesperrten Account des US-Verschwörungstheoretikers Alex Jones auf der Online-Plattform X, vormals Twitter, wieder freigeschaltet. Der Gründer der rechten Webseite Infowars war zuletzt in mehreren Verfahren wegen seiner falschen Behauptungen zu einem Massaker an einer US-Grundschule zur Zahlung von Schadenersatz in Milliardenhöhe verurteilt worden. Jones hatte über Jahre behauptet, dass der Amoklauf im Dezember 2012 mit von Schauspielern inszeniert worden sei. Ein 20-Jähriger hatte damals 20 Schulkinder und sechs Lehrkräfte erschossen.

10.12.2023 18:12