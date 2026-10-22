Musk, der mitunter gerne zu grossspurigen Ankündigungen greift, behauptete erneut, Optimus werde «das grösste Produkt auf der Welt» sein. Er sprach auch von Plänen für eine «Optimus-Akademie», in denen die Maschinen erlernen sollten, Aufgaben auszuführen. Erste Roboter könnten «in etwa einem Jahr» an Kunden geliefert werden, sagte Musk. Sie würden zunächst voraussichtlich in der Industrie eingesetzt, für gefährliche oder repetitive Aufgaben. Musk will sie mit der Zeit auch an Haushalte verkaufen.