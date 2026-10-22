Das Papier verlor im vorbörslichen US-Handel am Donnerstag fast fünf Prozent auf 368 Dollar. Damit war das Plus vom Vortag wegen der Gespräche zu einer Fusion mit SpaceX wieder verflogen. Zwar seien die Resultate insgesamt erfreulich ausgefallen, was etwa die Bruttomarge im Autogeschäft betreffe, schrieb Analyst Rajat Gupta von der US-Grossbank JPMorgan. Kurzfristig bleibe es aber aus finanzieller Sicht zunächst bei steigenden Betriebskosten und erhöhten Investitionsanstrengungen. Längerfristige Anleger könnten weiter von einer steigenden Kundenannahme der autonomen Fahrfunktionen profitieren.